Por Redacción

El Mante, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informa que, obtuvo sentencia condenatoria de 10 años de prisión en contra de Héctor “N”, por el delito de Abuso Sexual, cometido en perjuicio de una persona menor de edad.

De acuerdo con los datos expuestos en el proceso, los hechos ocurrieron el 16 de abril de 2023, en un potrero del ejido La Azufrosa, en el municipio de Aldama, Tamaulipas. Además de la pena privativa de libertad, la autoridad judicial impuso una multa equivalente a 11 mil 731 pesos, así como el pago de la reparación del daño de manera genérica, para hacerse valer ante el Juzgado de Ejecución de Sanciones.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrenda su compromiso de investigar y sancionar los delitos que atentan contra la libertad sexual y el sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes tamaulipecos.