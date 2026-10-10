Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Frida Denisse Gómez Puga, reveló durante la sesión del Consejo General que ha recibido amenazas directas contra ella y su familia, derivadas de su postura en torno al debate sobre las llamadas “boletas planchadas”.

«Mi responsabilidad constitucional es decidir con independencia. Ninguna amenaza contra mí ni contra mi familia definirá el sentido de mi voto. La democracia no puede ejercerse bajo intimidación», advirtió.

La funcionaria del INE explicó que las intimidaciones se vinculan con la propuesta que presentó en septiembre para regular las boletas sin doblez, fenómeno que, recordó, ha sido documentado desde procesos electorales de 1964 y 1988.

Indicó que su iniciativa buscaba atender un vacío normativo y garantizar condiciones de vigilancia para partidos con menor representación.

«El INE nunca aprobó que las boletas sin doblez fueran válidas. Mi proyecto no pretendía beneficiar a ninguna fuerza política, sino fortalecer la equidad en la vigilancia de la elección. La omisión de legislar sobre este tema corresponde a los propios partidos que hoy atacan al árbitro electoral».

Gómez Puga insistió en que su propuesta ha sido distorsionada y recordó antecedentes históricos, como el debate en el Senado de 1964 sobre la elección de Chihuahua, donde se reportaron boletas completamente lisas al abrir las urnas.

La consejera indicó que llegó al INE para ejercer su responsabilidad con independencia y libertad, no para administrar silencios.

“El respeto a la ley debe ser para todos, pero miedo no tenemos de nadie”, enfatizó.