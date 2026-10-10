Por Blanca Esthela Hernández D.

Monterrey, Nuevo León.- La Oficina de Representación del Gobierno de Tamaulipas en Nuevo León mantiene acciones de vinculación para acercar a emprendedores tamaulipecos con programas y áreas del Gobierno del Estado que puedan contribuir a su desarrollo y promoción.

Como parte de este trabajo, la Oficina generó el acercamiento entre Casey Key, marca de ron originaria de Tampico, y la Secretaría de Economía de Tamaulipas, lo que permitió dar seguimiento al proyecto y vincularlo con acciones de apoyo dirigidas a las micro, pequeñas y medianas empresas, como el programa Hecho en Tamaulipas, orientado a la promoción y posicionamiento de productos elaborados en la entidad.

Recientemente, Casey Key fue destacada por un medio de comunicación especializado de Estados Unidos, que dedicó una publicación a su historia, tradición familiar y visión de crecimiento hacia nuevos mercados. En ella también se aborda la trayectoria de la familia detrás de la marca, su vínculo con Tampico, el proceso de elaboración del ron y los planes de la empresa para ampliar su presencia fuera de México.

La titular de la Oficina de Representación del Gobierno de Tamaulipas en Nuevo León, María Beatriz del Cos Lara, destacó la importancia de mantener una labor de enlace que permita acercar oportunidades a la comunidad emprendedora tamaulipeca.

“Desde la Oficina de Representación trabajamos para identificar y vincular a emprendedores tamaulipecos con las áreas y programas del Gobierno del Estado que puedan contribuir a su crecimiento y abrir nuevas oportunidades de promoción y desarrollo”, señaló.

Indicó que estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Economía, encabezada por Ninfa Cantú Deándar, y de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, a cargo de Mariana Álvarez Quero, para respaldar a las micro, pequeñas y medianas empresas tamaulipecas.

La vinculación permite acercar a los emprendimientos tamaulipecos a mecanismos de apoyo y promoción que favorezcan su desarrollo y presencia en nuevos mercados.