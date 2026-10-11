Por Agencias

Alabama.- El huracán Isaías, degradado este sábado a ciclón postropical, dejó al menos dos personas muertas y cerca de un millón de usuarios sin electricidad tras tocar tierra en la costa estadounidense del Golfo de México con lluvias intensas y fuertes vientos.

A primera hora del sábado, Isaías se encontraba a unos 40 kilómetros (25 millas) al sursuroeste de Montgomery, Alabama, y a casi 170 kilómetros (105 millas) al sur de Birmingham, Alabama, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros/hora (35 mph), informó el sábado el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés). Se espera que se desplace hacia el valle de Tenesi más tarde el sábado y el domingo.

Se han levantado todas las alertas por tormenta tropical y marejada ciclónica. Sin embargo, los meteorólogos advirtieron que las condiciones podrían favorecer la formación de tornados en el Panhandle y en Georgia y las Carolinas.

Isaías llegó a las inmediaciones de Destin, Florida, como el primer huracán de la temporada del Atlántico. Los vientos huracanados azotaron la costa del golfo en la zona costera baja conocida por sus playas de arena blanca y fina salpicada de casas vacacionales, bares frente al mar y puestos de mariscos.

Las carreteras en Destin estaban inundadas, mientras que, en la cercana Pensacola, la policía advirtió a los residentes que se mantuvieran alejados de los viales debido a la presencia de escombros en la calzada. Aunque por el momento no se conoce el alcance de los daños, muchos residentes publicaron en internet fotos de árboles y líneas eléctricas caídas, y un video en redes sociales mostró cómo era arrancado el techo de una posada en Pensacola.

Los fuertes vientos huracanados arrancaron el techo de un hotel en Pensacola y el alcalde de la ciudad, D.C. Reeves, dijo en su página de Facebook que el aeropuerto “sufrió algunos daños”. Señaló que se fue la electricidad en parte del centro y que había árboles y líneas eléctricas caídos en algunas zonas.

Algunos condados del Panhandle suspendieron temporalmente la respuesta de emergencia el viernes por la noche debido a las peligrosas condiciones.

Partes del sur de Alabama también estaban inundadas, y las autoridades en Mobile informaron de árboles y líneas eléctricas caídos. Las carreteras en el condado de Houston, en la esquina sureste del estado, quedaron cerradas debido a condiciones similares. (Ap y Afp).