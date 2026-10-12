Por Blanca Esthela Hernández D.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Tamaulipas nuevamente se llena de orgullo con la destacada participación de sus estudiantes en el Tercer Concurso Nacional de Fotografía de los Telebachilleratos Comunitarios, realizado bajo la temática “Comunidad en Resistencia”, informó Igor Crespo Solís, subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación.

Indicó que, en el caso de Tamaulipas, Pamela de León de León, estudiante del Telebachillerato Comunitario 027, del ejido Magdaleno Cedillo, del municipio de Tula, ganó el segundo lugar nacional con su obra titulada “Reforestando mi comunidad”, en la que plasmó una mirada sensible hacia la participación y el compromiso de su comunidad con el cuidado del entorno.

Mientras que Beatriz Estrada Rodríguez, estudiante del Telebachillerato Comunitario 009, del ejido El Aguacate, del municipio de Bustamante, recibió mención honorífica por su obra “Las raíces de mi tierra”, destacando por su capacidad para representar, a través de la fotografía, la identidad y el vínculo de su comunidad con sus raíces.

Destacó que estos reconocimientos son motivo de orgullo para Tamaulipas y reflejan el talento, la dedicación y la creatividad de las y los jóvenes que forman parte de los Telebachilleratos Comunitarios. “Sus fotografías, sus imágenes son una muestra de cómo el arte y la expresión pueden contribuir a visibilizar la riqueza, identidad y fortaleza de las comunidades”, precisó.

Subrayó que, con estos triunfos a nivel nacional, las estudiantes tamaulipecas dejan constancia del talento que existe en las comunidades del estado y del compromiso de las nuevas generaciones con la preservación de su identidad, su entorno y sus raíces, acorde con la visión que impulsan el gobernador Américo Villarreal y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.

El Concurso Nacional de Fotografía de los Telebachilleratos Comunitarios es un certamen artístico y cultural dirigido a estudiantes de este subsistema de educación media superior en México. Es un espacio que permite reconocer el talento, la creatividad y el arraigo comunitario de la juventud de distintas regiones del país.