Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A unos días de iniciado el proceso electoral 2026-2027, Morena continúa como la principal fuerza política del país en intención de voto para la elección de diputados federales, aunque ya no alcanza por sí solo una mayoría absoluta y requiere del respaldo de sus partidos aliados para superar ese umbral.

De acuerdo con la más reciente encuesta nacional en vivienda realizada por Jorge Buendía y Javier Márquez para El Universal, si hoy se celebraran las elecciones federales, Morena obtendría 35 por ciento de las preferencias, mientras que el PAN alcanzaría 11 por ciento; el PRI y Movimiento Ciudadano registrarían 9 por ciento cada uno; el PVEM 5 por ciento y el PT 2 por ciento. Además, 28 por ciento de los entrevistados no manifestó una preferencia partidista.

Al eliminar la no respuesta, Morena alcanza 48 por ciento de la preferencia efectiva, seguido por PAN con 15 por ciento, PRI con 13 por ciento y Movimiento Ciudadano con 12 por ciento. La medición señala que las diferencias entre las fuerzas opositoras no permiten establecer con certeza estadística cuál ocupa el segundo lugar nacional.

La encuesta también revela una percepción dividida entre los mexicanos respecto al rumbo del país. Mientras 41 por ciento considera que México va por buen o muy buen camino, 43 por ciento opina que la nación transita por una ruta mala o muy mala.

Entre quienes consideran que el país va por mal camino, el PAN concentra 27 por ciento de la preferencia efectiva; PRI y Movimiento Ciudadano obtienen 19 por ciento cada uno, mientras Morena conserva 22 por ciento de respaldo dentro de ese segmento de la población.

Pese a las opiniones encontradas sobre la situación nacional, el estudio concluye que el descontento ciudadano no se ha traducido en una alternativa opositora unificada capaz de disputar el liderazgo electoral de Morena.

La medición además ubica a Morena como el partido con mejor evaluación entre la ciudadanía, con un balance positivo superior al registrado por el resto de las fuerzas políticas nacionales.

Aunque la oposición mantiene presencia competitiva en algunos segmentos del electorado, la encuesta dibuja un escenario en el que Morena conserva el primer lugar en las preferencias rumbo a 2027, mientras sus adversarios continúan fragmentados y sin una fuerza claramente consolidada como principal contendiente.

La fotografía electoral muestra a Morena todavía al frente de la contienda, pero con un margen menos holgado que en procesos anteriores y con la necesidad de mantener cohesionada su alianza para preservar las mayorías legislativas en 2027.