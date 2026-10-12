Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente del INE en Tamaulipas, Sergio Rojas Bernal, informó que para la jornada electoral del próximo año se proyecta la instalación de alrededor de 5 mil casillas, lo que implicará la participación de 45 mil ciudadanas y ciudadanos como funcionarios propietarios y suplentes.

Explicó que cada casilla requiere nueve personas -seis propietarios y tres suplentes-, por lo que el despliegue ciudadano será fundamental.

“Esto forma parte del ADN del Instituto desde su nacimiento como IFE en los años noventa. La ciudadanía está inmersa en toda la operación”.

Rojas Bernal subrayó que el cálculo se hace en función de la lista nominal, estimada en cerca de 3 millones de electores en Tamaulipas. Añadió que el reto es garantizar eficacia, eficiencia y rendición de cuentas en cada etapa del proceso.

Recordó que el servicio profesional electoral se integra por concurso y es evaluado año con año, reforzando principios institucionales y académicos.

“La confianza ciudadana es la base de la democracia, y nuestro deber es sostenerla con certeza y seguridad en cada voto”.

Sobre innovaciones, mencionó que será el Consejo General del INE el que determine el alcance de mecanismos como el voto de personas en prisión preventiva, el voto anticipado, el voto desde el extranjero o mediante urnas electrónicas. “Lo importante es no perder la confianza de la ciudadanía”.

Finalmente, destacó que el instituto ya ha probado urnas electrónicas y modalidades de voto a distancia, pero insistió en que cualquier decisión dependerá del Consejo General. “La certeza y la seguridad de un ciudadano en un voto son el eje de todo el proceso”.