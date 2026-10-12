Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.-La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) iniciará un recorrido por los más de mil 300 ejidos de Tamaulipas para conocer de primera mano las necesidades del campo y construir un diagnóstico estatal que permita gestionar soluciones ante las autoridades.

El delegado estatal de la organización, Raúl Villalvaso, señaló que el sector rural del Estado enfrenta múltiples problemas que van desde la escasez de agua y conflictos relacionados con la tenencia de la tierra, hasta la falta de apoyos y de alternativas productivas para los campesinos.

Sostuvo que la única manera de conocer la realidad que enfrentan los productores es acudiendo directamente a las comunidades rurales y escuchando a quienes trabajan el campo.

«Hay que ir a trabajar a los ejidos, ejido por ejido. Tamaulipas tiene más de mil 300 ejidos y existe un gran compromiso para conocer la problemática de cada uno».

Raúl Villalvaso explicó que entre las principales inquietudes detectadas se encuentran los problemas relacionados con el agua, la gestión de recursos para proyectos productivos y la necesidad de impulsar nuevas alternativas agrícolas ante los cambios en los patrones de lluvia.

Indicó que muchos productores continúan sembrando cultivos tradicionales que demandan grandes cantidades de agua, mientras que la ciencia agraria ha desarrollado opciones que podrían adaptarse mejor a las nuevas condiciones climáticas.

El dirigente agregó que la organización mantiene mesas de trabajo periódicas en la ciudad de México, donde plantean las problemáticas que afectan a los productores tamaulipecos y buscan que las dependencias competentes atiendan sus demandas.

Asimismo, consideró necesario retomar programas y apoyos que en años anteriores llegaron a productores a través de la organización, así como localizar a los beneficiarios para que compartan sus experiencias con otros trabajadores del campo.