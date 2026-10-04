Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Tania Gisela Contreras López, informó que se emprendió una jornada de conferencias denominada “Tu futuro, tus decisiones”, en la que han participado más de 1,500 jóvenes en los últimos meses.

Explicó que desde las magistraturas se busca acercar a las nuevas generaciones para mostrarles las principales áreas de conflicto familiar: omisión de dar alimentos, pérdida de la patria potestad, delitos relacionados con redes sociales y aquellos con mayor incidencia en adolescentes.

«La respuesta de los jóvenes ha sido sorprendente, porque es un entorno que viven y se enganchan inmediatamente con nuestra información».

Destacó que el objetivo no es únicamente cumplir con la obligación legal de atender las causas de los delitos, sino sensibilizar a los jóvenes sobre las consecuencias de los conflictos. “En un juicio nadie gana; el desgaste emocional, psicológico y económico es el mayor de los costos”.

Como alternativa, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado ha reforzado los mecanismos alternativos de solución de conflictos, incrementando la plantilla de facilitadores para brindar a la ciudadanía opciones distintas al juicio.

Por último, Contreras López subrayó que este programa también permite a la sociedad conocer el estado de sus expedientes y brindar información a quienes forman parte de un conflicto, especialmente mujeres.