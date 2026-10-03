Por Blanca Esthela Hernández D.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Porque la ciencia, la innovación y la tecnología constituyen herramientas esenciales para resolver las necesidades de la población, Tamaulipas ha fortalecido la investigación científica, indicó Julio Martínez Burnes, director general del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT).

Explicó que uno de los avances más importantes en este ámbito es la orientación de los proyectos de investigación hacia la atención de las principales necesidades de Tamaulipas y que, desde 2023, el COTACYT trabaja en coordinación con las distintas secretarías estatales para identificar problemáticas y vincularlas con investigadores, por lo que actualmente se desarrollan más de 40 proyectos enfocados en prioridades estatales.

Entre los temas que representan oportunidades de mejora se encuentran el cuidado, aprovechamiento y tratamiento del agua; salud, con investigaciones relacionadas con leucemia infantil, cáncer de mama y diabetes; desarrollo económico; atención a familias migrantes; programas de alimentación y estudios ambientales para determinar sitios adecuados para la disposición de residuos, entre otros.

Destacó además la reciente entrega del Premio Estatal a la Innovación, Ciencia y Tecnología, así como el Certamen Estatal de Creatividad e Innovación, acciones encaminadas a reconocer a investigadores destacados y fomentar entre las y los estudiantes el interés por la ciencia, la creatividad y la generación de soluciones acordes con las necesidades de la entidad.

Dijo también que la investigación científica en Tamaulipas ha registrado un crecimiento significativo durante la administración estatal, consolidando el Sistema Estatal de Investigadores, que pasó de contar con 200 integrantes en 2022 a más de 850 investigadoras e investigadores activos.

Señaló que este sistema permite contar con un registro actualizado de las y los investigadores que trabajan en el estado, sus instituciones, disciplinas y áreas de especialidad, además de facilitar su participación en convocatorias, proyectos y procesos de evaluación. “Es un sistema que ya para esta administración está muy consolidado”, afirmó.

Subrayó el respaldo que tiene el COTACYT por parte del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, al impulsar una política educativa que fomenta el interés y el desarrollo de la ciencia, la innovación y la tecnología en todos los niveles y las escuelas de Tamaulipas.