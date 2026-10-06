Por Redacción

Ciudad de México.- En el marco de las acciones para combatir delitos de alto impacto en la Ciudad de México, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (Fiscalía CDMX), ambas de la Ciudad de México, ejecutaron siete órdenes de cateo en inmuebles ubicados en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, aseguraron dos réplicas de armas de fuego, diversas dosis de droga y detuvieron a siete personas.

Mediante labores de inteligencia e investigación, los agentes identificaron siete domicilios utilizados para actividades relacionadas con el narcomenudeo. Con los datos de prueba obtenidos durante las indagatorias, un agente del Ministerio Público solicitó a un juez de Control las órdenes de cateo correspondientes.

Para cumplimentar los mandamientos judiciales, se realizó un despliegue operativo simultáneo, en estricto apego a los protocolos de actuación policial y uso de la fuerza, así como con pleno respeto a los derechos humanos.

Como resultado de estas acciones, en un inmueble ubicado en la calle 2, colonia José López Portillo, alcaldía Iztapalapa, los agentes aseguraron 22 envoltorios con aparente cocaína, siete más con una sustancia conocida como “piedra”, cinco envoltorios con una sustancia sólida y dos dispositivos móviles. En el lugar fueron detenidos una mujer de 35 años y un hombre de 48 años.

En otro domicilio, localizado en la calle 14 de la misma colonia, aseguraron dos réplicas de armas de fuego, 18 bolsas con marihuana, 48 bolsitas con sustancias sólidas de apariencia cristalina y cuatro teléfonos celulares; además, fue detenido un hombre de 42 años.

En un tercer inmueble, ubicado en la calle 4 de la misma colonia, aseguraron 25 bolsas con un vegetal verde con las características de la marihuana, una bolsa con la misma sustancia a granel, 24 bolsas con narcótico y 17 bolsas con aparente cocaína. En el lugar fueron detenidos dos hombres de 37 y 22 años.

Asimismo, se realizaron cateos en otros cuatro domicilios ubicados en las colonias José López Portillo y Valle de San Lorenzo, en la alcaldía Iztapalapa, así como en la colonia Área Rural, en Tláhuac.

De manera paralela, en la colonia San Antonio, alcaldía Iztapalapa, los efectivos detuvieron en flagrancia a una mujer de 29 años y un hombre de 31 años, quienes tenían en su poder 139 dosis de narcóticos, una motocicleta y una motoneta.

A las personas detenidas les fueron leídos sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica. En tanto, los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial.

Las personas mencionadas en este comunicado son consideradas inocentes y serán tratadas como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional, en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales.

De acuerdo con las investigaciones, las personas detenidas están vinculadas con una célula delictiva generadora de violencia dedicada a la venta, distribución y almacenamiento de narcóticos, con operación en la zona oriente de la Ciudad de México, así como en el Estado de México e Hidalgo.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad y las autoridades locales refrendan su compromiso de combatir los delitos que afectan la tranquilidad de las familias, detener a generadores de violencia y evitar que las drogas lleguen a las calles. (Por Redacción).