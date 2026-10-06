Por Redacción

Culiacán, Sinaloa.- Cinco vehículos con blindaje artesanal de los denominados «monstruos», fueron asegurados durante un cateo ejecutado por la Fiscalía General de la República (FGR) en la colonia San Fernando, en Guasave, Sinaloa.

Lo anterior, una vez que, en días pasados, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), informaron al Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Federal en el estado de Sinaloa que, al realizar recorridos en el lugar mencionado, observaron un predio tipo bodega, el cual se encontraba abierto y desde el exterior se observaban un cargador con cartuchos y varios vehículos. El lugar quedó en resguardo con personal militar.

Posteriormente, el agente del MPF de la referida Fiscalía dependiente de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) obtuvo la orden de cateo en el inmueble, la cual fue cumplimentada por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con peritos especializados de la institución.

La técnica de investigación dio como resultado el aseguramiento de cargadores y cartuchos para arma de fuego; cinco vehículos con blindaje artesanal, así como el inmueble.

Los indicios asegurados fueron puestos a disposición del MPF, el cual continúa con la indagatoria correspondiente por ilícitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego, y Explosivos y lo que resulte, informó la dependencia en el comunicado FGR 680/26. (Redacción).