Por Redacción

Tampico, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a través de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres (FEIDFHM), obtuvo la vinculación a proceso en contra de Gabriel Eduardo “N”, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio.

Los hechos ocurrieron el 1 de octubre de 2026, en un domicilio ubicado en la colonia Melchor Ocampo de Tampico, donde el imputado habría agredido con un arma blanca a la víctima, provocándole una herida que posteriormente le ocasionó la muerte.

La autoridad judicial determinó vincular a proceso al imputado por el delito de feminicidio y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.