Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a través de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM), obtuvo la vinculación a proceso de Guillermo “N”, por los delitos de Violencia Familiar y Lesiones.

La resolución fue emitida por un Juez de Control, tras evaluar los datos de prueba que presumen la participación del imputado en los hechos ocurridos el 2 de agosto de 2024, en el interior de un domicilio ubicado en la colonia Libertad de Ciudad Victoria, donde presuntamente ejerció actos de violencia física y psicológica en contra de la víctima.

Asimismo, la autoridad judicial determinó que subsiste la prisión preventiva justificada como medida cautelar y estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria.