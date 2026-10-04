Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Gobernador Américo Villarreal pudo responder con la misma moneda pero no es el estilo de la 4T ni el personal.

Llegó a Río Bravo con respeto institucional, sin ponerse los guantes con el belicoso alcalde Miguel Angel Almaraz, quien en las últimas semanas ha elevado el tono en contra del Gobierno del Estado y el Congreso por la disputa por el control de la Comisión de Agua Potable.

Son dos actitudes y estilos distintos: Almaraz amenaza, se burla y grita; Américo llevó el discurso de unidad, colaboración y respeto entre los órdenes de gobierno.

Américo y “Calabazo” Villegas, secretario General de Gobierno, oriundo de esa localidad, saben que una cosa es un gobierno municipal irrespetuoso, y otra los ciudadanos que merecen ser escuchados e informados sobre acciones de gobierno.

Lo dijo claro, lo había dicho en su conversatorio de cuatro años de administración: “No creemos que el aislamiento, en la confrontación estéril ni en el uso partidista de las necesidades de la gente”.

Cumplió con la comunidad riobravense. Fue el último de los 43 municipios que recorrió llevando su mensaje, asistiendo a los informes de los alcaldes. El edil panista no quiso allanarse al plan de recorridos del ejecutivo.

AVA procedió con guante blanco. No necesitó mencionar a Almaraz, se dirigió personalmente a los ciudadanos, a quienes informó que en lo que va de su gobierno, el Estado ha destinado alrededor de 315 millones de pesos a obra pública en el municipio, y otros 258 en acciones de bienestar, además de proyectos carreteros, seguridad y tecnificación de los distritos de riego 025 y 026.

No había necesidad de ajustar cuentas. Para la 4T gobernar no consiste en ganar pleitos personales sino resolver necesidades y rendir cuentas claras.

Quedan dos escenarios: El alcalde expresidiario, hablantín con antecedentes de consumir alcohol en el mismo edificio de Presidencia Municipal, y en el otro un Gobernador que llegó a territorio del adversario, reunió a los ciudadanos y habló de realizaciones.

Para los analistas este fue un nocaut sin necesidad de lanzar un solo golpe ¿le parece?.

Y pensar que el señor Almaraz ya piensa en la reelección a que tiene derecho en 2027 por las mismas siglas, el PAN de Truko Verástegui. Si se sale con la suya ¿cómo responderán los electores ríobravenses?.

Por cierto, el partido azul mantiene abierto el registro interno para quienes aspiran a cargos de elección en Tamaulipas: Diputaciones federales, diputaciones locales, alcaldes, síndicos y regidores para la elección de junio del 2027.

Las inscripciones se abrieron en marzo del 2026 como un “madruguete” panista al proceso Morena de designar a sus coordinadores de la 4T federales, estatales y municipales. Puede hacerse en línea en https://candidatos.pan.org.mx/applicant

Tienen cabida militantes o no militantes azules, incluso gente de otros partidos. Los requisitos son mínimos: Datos personales y credencial de elector además de una foto personal.

No hay fecha de cierre pero, si usted amigo lector, tiene inquietudes políticas, está en tiempo de hacerlo. Claro, aquellos que están cera del proceso, que andan en campaña abierta y organizan proselitismo al día a día, ya deben estar registrados.

Al mismo tiempo, el PAN Tamaulipas tiene en renovación la Comisión Estatal de Procesos Electorales, que borrará todo lo que huela a vacuno.

Los Trukos andan muy activos. Lo primero que quieren es amarrar el control de imperio y su capital cañera, Xicoténcatl. Estarían dispuestos a “sacrificar”, ahora sí, para alcalde, al cachorro “Trukillo” César Augusto Verástegui Aranda, luego de pasar por el sillón la mitad de la parentela en los últimos 25 años de cacicazgo.

No solo eso, la versión dice que, para Madero, tienen lista la candidatura de Alba Verástegui Ostos, regidora pluri, dejando colgado de la brocha a Andrés González Galván, un inquieto que les anda pidiendo el favor.

Se habla de un rompimiento en el yugo trukero, comenzando con Llera, donde se habrían “roto las medias” con el alcalde Antonio Borjón, luego de acusarlo de entregarse en brazos de la 4T.

Por tal motivo, el dato afirma que el candidato del PAN ya no será Juan Gabriel Cabrera, el tesorero, sino Héctor Hugo Castillo Hernández.

Hablase que otro con el que rompieron complicidades es Melchor Budarth, presidente de Ocampo, por aquello de los empeños en dejar el sillón a su esposa Martha Uresti o a su tesorero Jaciel Salas. El candidato trukista sería el Dr. Irving Rodríguez. Pero, a meses de distancia para la nominación son meras especulaciones.

Y desde Reynosa, el fin de semana el Gobernador Américo Villarreal inauguró la edición 33 del Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano, que arrancó simultáneamente en los 43 municipios y ofrecerá de manera gratuita durante diez días, más de 300 presentaciones en teatros, plazas y escenarios artísticos.

Por la UAT, la buena noticia es que el maestro e investigador Orlando José Martínez Arvizu, fue seleccionado entre los tres mejores académicos del Primer Foro Estatal Docente STEM, para participar en el programa de formación aeroespacial en el Space Center Houston de la Nasa, en febrero del 2027.