Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- La Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social realizó la Vigésima Octava Reunión Ordinaria del Comité de Seguimiento y Evaluación del Semáforo del Cuidado del Agua, encabezada por el secretario Raúl Quiroga Álvarez, junto al gerente de COMAPA Reynosa, Felipe Chiw Vega, y el secretario de Servicios Públicos, José Antonio Chávez Herrera, en representación del presidente municipal Carlos Peña Ortiz.

Durante la reunión se llevó a cabo el balance hidráulico de las cuencas de Tamaulipas y se actualizaron los colores asignados a los municipios conforme a las condiciones de disponibilidad del recurso hídrico. Asimismo, los organismos operadores presentaron los avances de las acciones y proyectos que desarrollan para fortalecer los servicios de agua potable y contribuir a la transformación del sector hídrico estatal.

En la actualización del Semáforo del Cuidado del Agua, 15 municipios fueron asignados con el color verde: Abasolo, Aldama, Altamira, Ciudad Madero, Gómez Farías, González, Hidalgo, Jaumave, Llera, Mainero, El Mante, Palmillas, Soto la Marina, Tampico y Xicoténcatl.

En amarillo se ubicaron los municipios de Antiguo Morelos, Burgos, Bustamante, Casas, Cruillas, Güémez, Jiménez, Méndez, Miquihuana, Nuevo Morelos, Ocampo, Padilla, San Carlos, San Fernando, San Nicolás y Villagrán.

Por su parte, los diez municipios de la franja fronteriza norte permanecen en rojo debido a los bajos niveles de almacenamiento de las presas internacionales La Amistad y Falcón: Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Matamoros, Mier, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo y Valle Hermoso. En esta misma clasificación se mantienen Ciudad Victoria y Tula.

En el encuentro participaron autoridades estatales, municipales y federales, diputadas y diputados locales, gerentes de los organismos operadores de agua y representantes del sector agrícola, quienes contribuyeron al análisis de las condiciones hídricas y los retos que enfrenta cada región.