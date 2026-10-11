Por Redacción

Ciudad de México.- Ante la inminente llegada del huracán Simon de categoría 4, el Gobierno de México, junto a las autoridades estatales y municipales, han intensificado todas las acciones operativas necesarias para priorizar y salvaguardar la vida de las familias en las costas de Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit.

El fenómeno meteorológico se localiza a 165 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 325 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco, avanzando con vientos sostenidos de 240 km/h y rachas de hasta 295 km/h. Su trayectoria genera condiciones de peligro extremo, con lluvias muy fuertes a extraordinarias, por lo que existe zona de prevención oficial desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta El Roblito, Nayarit, incluyendo las Islas Marías, y zona de vigilancia por tormenta tropical hasta Lázaro Cárdenas.

Para garantizar la protección de la comunidad, se encuentran activos los puestos de comando donde las Secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina (Marina), de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), de Salud, de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) coordinan de manera conjunta recorridos de vigilancia, alertamiento temprano y evacuaciones preventivas hacia refugios temporales habilitados para brindar una atención segura y digna, implementando además acciones prioritarias para mantener en funcionamiento los servicios críticos.

Se hace un llamado urgente y prioritario a los habitantes de los municipios de Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Villa Purificación, San Sebastián del Oeste, Mascota y Talpa de Allende, en Jalisco; Armería, Tecomán, Manzanillo, Comala y Minatitlán, en Colima; Aquila, Coahuayana y Lázaro Cárdenas, en Michoacán; y Bahía de Banderas, Compostela, Xalisco, San Blas, Tepic y Santiago Ixcuintla, en Nayarit, a extremar precauciones.

A partir de las 16:00 horas, es fundamental suspender de inmediato toda actividad ordinaria y permanecer en resguardo total únicamente si la vivienda se encuentra en una zona completamente segura y cuenta con una estructura firme. Si el hogar es vulnerable a inundaciones, deslaves o vientos intensos, trasladarse sin demora al refugio temporal más cercano para proteger la integridad personal y familiar.

Si ya se encuentra en un refugio o complejo turístico, mantenerse en el lugar y seguir estrictamente las indicaciones de las autoridades y brigadas de auxilio. Se recuerda a la población evitar salir a la calle bajo ninguna circunstancia y mantenerse informada exclusivamente a través de canales oficiales como @conagua_clima y @CNPC_MX. (Por Redacción).