Por Agencias/Redacción

Ciudad de México.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a los habitantes de 24 municipios de los estados de Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán, a suspender desde las 16:00 horas de manera temporal de la movilidad en actividades no esenciales.

El impacto se prevé la noche de este sábado o a primera hora del domingo 11 de octubre.

Lo anterior para “reducir la exposición de la población a los riesgos asociados con las lluvias intensas, vientos fuertes, inundaciones, deslaves y posibles afectaciones a las vías de comunicación durante el paso del huracán Simón de categoría cuatro”.

En conferencia de prensa encabezada por Laura Velázquez Alzúa, se indicó que el meteoro Simón se mantiene como un huracán de categoría cuatro. Se localiza a 185 kilómetros al sur sureste de Manzanillo, Colima y a 345 kilómetros al sur sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

El huracán presenta vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora, con rachas de viento hasta de 295 kilómetros por hora, advirtió el organismo de prevención.

Acompañada de los representantes de las secretarías de Marina-Armada de México (Semar), de la defensa Nacional y de autoridades de los tres órdenes de gobierno, se dio a conocer que el huracán tiene un desplazamiento hacia el norte a 6 km/h.

Durante este día, el sistema continuará acercándose a las costas de Jalisco y de Colima como un huracán de categoría mayor.

A través del puesto de comando en la base naval de Puerto Vallarta, Jalisco, en coordinación y con el respaldo de los gobernadores de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán se ha determinado implementar medidas extraordinarias de prevención.

Los 24 municipios donde se pide la suspensión temporal de la movilidad por el huracán ‘Simón’ son Jalisco: Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, la Huerta, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Villa Purificación, San Sebastián del Oeste, Mascota y Talpa de Allende.

Asimismo, Colima; Armería, Tecomán, Manzanillo, Ninatitlán y Komala,

Michoacán: Coahuayana, Aquila y Lázaro Cárdenas.

Nayarit: Bahía de Banderas, Compostela, Xalisco, San Blas, Tepic y Santiago Ixcuintla.

Por ello, la titular de la CNPC pidió a las comunidades que podrían ser afectadas que de manera urgente, que atiendan las siguientes disposiciones: “permanecer en sus viviendas y evitar salir a partir de las 16:00 horas, siempre que sus viviendas se encuentren en lugares seguros.

“Evacuar preventivamente y trasladarse a los refugios temporales, habilitados antes de las 16:00 horas, en caso de habitar en zonas de alto riesgo, susceptibles de inundaciones, deslaves o en viviendas que no garanticen las condiciones de seguridad”. (Por Redacción).