Por Agencias

Hermosillo, Sonora.- Después de casi seis meses de permanecer prófugo y ser buscado por las autoridades, el médico Jesús Maximiano Verduzco Soto se presentó este lunes ante la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y quedó a disposición de las autoridades por la investigación relacionada con la muerte de ocho personas tras la aplicación de los llamados “sueros vitaminados” en Hermosillo.

Verduzco Soto acudió por su propio pie a las instalaciones de la corporación ministerial, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) mantuviera vigente una orden de aprehensión en su contra y ofreciera una recompensa de hasta 500 mil pesos por información que permitiera localizarlo. La recompensa había sido difundida desde mayo, cuando el médico no se presentó a una audiencia inicial.

El caso comenzó a ser investigado a finales de marzo, después de que varios pacientes presentaran complicaciones graves tras recibir soluciones intravenosas en una clínica de Hermosillo. Para abril, la Secretaría de Salud estatal confirmó 11 casos sospechosos asociados a la aplicación de estos tratamientos: ocho personas fallecidas, una hospitalizada y dos que se recuperaron.

Las investigaciones sanitarias y ministeriales han revisado la preparación y aplicación de las sustancias suministradas a los pacientes. Entre las diligencias realizadas se encuentran el aseguramiento de medicamentos, soluciones e insumos de la clínica, además de análisis especializados para determinar las causas de las afectaciones y posibles responsabilidades. (Cristina Gómez Lima/La Jornada).