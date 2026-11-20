Por Agencias

San Luis Potosí.- El sacristán de una iglesia en la colonia Prados de San Vicente Segunda Sección, del municipio de Pozos, José “N”, fue detenido en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por el delito de abuso sexual contra menores de edad, informó la Fiscalía de San Luis Potosí (FGSLP).

El presunto agresor sexual fue denunciado por padres de familia ante la FGSLP, luego de que éste realizara tocamientos en agravio de infantes, por lo que un juez de control emitió una orden de aprehensión en su contra.

Elementos de la Policía de Investigación (PDI) iniciaron las labores de búsqueda hasta que fue localizado en la ciudad de Reynosa. Lo anterior con el apoyo de autoridades de esa región de Tamaulipas.

José “N” fue trasladado a la capital potosina para ser presentado ante las autoridades correspondientes; en tanto, la Fiscalía estatal mantiene la atención con las víctimas. (Vicente Juárez/La Jornada).