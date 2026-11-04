Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El representante del partido PAZ ante los órganos electorales, David Valenzuela, pidió que las controversias y escándalos que actualmente afectan al Instituto Nacional Electoral (INE) no impacten el desempeño del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) rumbo al proceso electoral de 2027.

Tras la incorporación de las nuevas consejeras electorales al Consejo General, el representante partidista señaló que el órgano electoral local debe mantenerse apegado a los principios de legalidad, imparcialidad y certeza que rigen su actuación.

«Esperamos que el IETAM se conduzca en este proceso sin sobresaltos, porque eso también nos dará a nosotros como partido las garantías de que las cosas se van a llevar conforme a la ley y que tendremos un proceso electoral en donde el árbitro sea completamente imparcial», expresó.

Valenzuela dio la bienvenida a las nuevas integrantes del Consejo General, Krisna Judith Villado Mejía y María Isabel Tovar de la Fuente, a quienes exhortó a desempeñar sus funciones con apego a los principios rectores de la autoridad electoral.

Asimismo, manifestó su confianza en que el instituto continúe por la ruta de estabilidad que ha mantenido hasta ahora.

«Esperamos que los temas nacionales y los escándalos nacionales que han involucrado al Instituto Nacional Electoral no nos impacten y que podamos continuar por el camino bien trazado que tenemos hasta el momento», señaló.

El representante del PAZ añadió que su instituto político trabaja paralelamente en el fortalecimiento de su estructura electoral con miras a los próximos comicios.

Indicó que una de las prioridades del partido será garantizar la defensa jurídica y electoral de sus futuras candidaturas y de los votos que reciba la organización política.

«Un voto para el PAZ es un voto que se va a cuidar, se va a respetar y se va a garantizar. La gente debe tener la tranquilidad de que su voto va a contar y que nuestros triunfos se van a defender», concluyó.