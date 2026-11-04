Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México (SITEM) continúa consolidando su presencia en Tamaulipas y actualmente agrupa a alrededor de 900 trabajadores de la educación, informó el profesor fundador de la organización, Miguel Ángel Tovar Tapia.

En rueda de prensa, el dirigente destacó que aunque el crecimiento del sindicato ha sido gradual durante más de una década, se ha mantenido de manera constante gracias a un trabajo cercano con los afiliados y alejado de prácticas corporativas.

«Tiene mucho mérito porque cuando iniciamos éramos prácticamente desconocidos y en el primer año alcanzamos entre 450 y 500 afiliados», recordó.

Tovar Tapia señaló que muchos trabajadores de la educación decidieron incorporarse al SITEM en busca de una alternativa sindical distinta, al considerar que otras organizaciones no siempre representan la pluralidad de opiniones existentes dentro del magisterio.

Aseguró que uno de los principales obstáculos para el crecimiento del sindicato ha sido la percepción de que los trabajadores pueden perder derechos laborales al cambiar de organización sindical.

«La presión más recurrente es decirles que si renuncian al SNTE van a perder sus derechos, pero los derechos los otorga el patrón y la Ley Federal del Trabajo; los sindicatos son gestores, no son autoridad», sostuvo.

Tovar econoció el trabajo realizado por la actual dirigencia estatal encabezada por Carlos Eduardo Gallardo, de quien destacó la puesta en marcha de una caja de ahorro para beneficio de los agremiados.

«Es un trabajo firme, callado, sin mucho aspaviento, pero que está ofreciendo resultados concretos. Uno de ellos es la caja de ahorro que tiene el SITEM, modesta, pero finalmente es un logro que representa un beneficio económico para las maestras y los maestros», expresó.

Finalmente, reiteró que la organización seguirá fortaleciendo su presencia en la entidad mediante un crecimiento gradual sustentado en resultados y servicios para sus afiliados.