Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, reconoció que Tamaulipas todavía enfrenta retos en materia de saneamiento, al señalar que actualmente se trata alrededor del 60 por ciento de las aguas residuales que se generan en el estado.

Al abordar el funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales, el funcionario explicó que, aunque existen avances importantes, los 43 municipios mantienen pendientes en esta materia debido al rezago histórico en inversiones para infraestructura sanitaria.

«En todos, en mayor o menor medida, hay falta», afirmó.

Quiroga Álvarez destacó que entre los principales avances se encuentran la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PITAR) de Nuevo Laredo y los proyectos que actualmente se desarrollan en Reynosa y Matamoros.

Explicó que históricamente la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales ha quedado rezagada debido a que se trata de obras cuyos beneficios no son tan visibles para la población como otros proyectos públicos.

No obstante, aseguró que se continúa avanzando en la ampliación y modernización de estos sistemas.

El titular de Recursos Hidráulicos resaltó además el desarrollo del Proyecto Géminis en la zona sur de Tamaulipas, mediante el cual la industria asumirá el tratamiento total de sus descargas.

«Los industriales están haciendo cargo del tratamiento del ciento por ciento de las aguas residuales», señaló.

Indicó que este proyecto permitirá reducir de manera significativa la contaminación en el sistema lagunario de la región y evitar descargas residuales en cuerpos de agua estratégicos.