Por Redacción

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo vinculación a proceso en contra de José “L”, por su probable responsabilidad en los delitos de contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de cocaína, posesión de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Como parte de los trabajos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, elementos de la Guardia Nacional (GN), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y FGR, ejecutaron un cateo en Monterrey, Nuevo León, donde fue detenido el ahora imputado asegurándole 306 envoltorios que contenían cocaína, material bélico, un arma de fuego larga tipo carabina, 40 cartuchos, dos cargadores, cinco laptops, dos tabletas, 11 teléfonos celulares, una computadora, dos mochilas con cables, diversos documentos, dos vehículos, entre otros objetos, indicó la FGR en el comunicado 630.

Posteriormente, el Ministerio Público de la Federación (MPF) aportó los datos de prueba para que un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Campeche decretara la vinculación, prisión preventiva oficiosa y dos meses para la investigación complementaria.