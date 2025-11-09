Por Agencias

Ciudad de México.- La gran actuación de Valentina Murrieta al atajar cinco penales en el Mundial Sub 17 Femenil de Marruecos para que México consiguiera el tercer puesto del torneo la impulsó para también obtener un trofeo individual: el distinguido Guante de oro como la mejor arquera del certamen.

Murrieta, que forma parte de las fuerzas básicas del América, robó reflectores desde el inicio del torneo pero el duelo clave donde debió desplegar su potencial fue en los cuartos de final contra Italia, donde atajó tres penales, dos en el tiempo regular y uno en la tanda desde los once pasos.

Después sorprendió de nueva cuenta ante la potencia Brasil en el partido por el tercer lugar, donde detuvo otros dos penales también desde la serie de los once pasos que definió el duelo.

La selección de Corea del Norte consiguió el bicampeonato en la categoría al golear por 3-0 a Países Bajos en la final. Así, las norcoreanas confirmaron su jerarquía en esta división al llegar a cuatro cetros como el país más ganador en los Mundiales Sub 17 Femenil, con dos títulos más que España. (La Jornada).