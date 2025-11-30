Por Agencias

Ciudad de México.- En una reaparición pública para anunciar su libro ‘Grandeza’, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador precisó que no recorrerá el país para presentarlo, porque no es caudillo y “no hay que hacerle sombra a la presidenta” Claudia Sheinbaum, a quien pidió respaldar.

“No puedo presentarlo en las plazas públicas. Me gustaría mucho, ¿pero saben qué? Ya me retiré de la actividad política y la presidenta es la que conduce y lo está haciendo muy bien, no hay que dividirnos, hay que estar muy juntos, unidos”, dijo.

En un video de una hora difundido esta mañana y que grabó en su finca ‘La Chingada’, en Palenque, Chiapas, el ex presidente (2018-2024) dijo que no recorrerá el país para presentar el libro, “porque voy a seguir retirado, jubilado”.

No obstante, resaltó que solo saldría a las calles por tres razones, “si atentan contra la democracia, para defenderla a ella (a Sheinbaum); si hay internos de golpe de Estado, si la acosan, entonces sí, pero no creo que eso pase; y para defender la soberanía de México, porque nuestro país es libre, independiente, soberano, no somos colonia de ningún país extranjero”.

López Obrador -quien dijo que se entera de las noticias con dos días de retraso en los mensajes que recibe en un teléfono de prepago- señaló que, tras dejar la Presidencia en octubre del año pasado, cerró un ciclo con la satisfacción de que se convirtió en realidad que en México se revirtió la pobreza.

“Por eso decidí ya retirarme, no sentirme insustituible. Porque ese es el otro problema, actuar como cacique, caudillo, jefe máximo, poder tras el trono. No, no no.

Hay que hacer valer la democracia y, en nuestro movimiento, impulsado por millones de mexicanos, tuvimos la enorme dicha de que quien me sustituye en la Presidencia es una mujer excepcional y continúa la transformación”, señaló.

PIDIO RESPALDAR A SU SUCESORA

“Es la mejor Presidenta del mundo. Tenemos esa enorme dicha. Vean cómo son los presidentes, los jefes de Estado en otros países y comparen. Además ella es fiel al pueblo, a los principios de la transformación, sosteniendo que solo el pueblo puede salvar al pueblo.

“¿O no es cierto? ¿Van a salvar al pueblo los de arriba, los ambiciosos, los que están enfermos de poder y de dinero, sobre todo? No, es el pueblo el que salva al pueblo y con el pueblo todo y sin el pleno nada. El pueblo es el que manda en la democracia. Y por el bien de todos, hasta de los ricos, primero los pobres.

Si no se atiende a la gente humilde, a la gente pobre, no se logra la paz”.

Y en México, acotó, “tenemos paz y hay estabilidad política, nada más que como puede más el sectarismo, el dogmatismo, el fanatismo de nuestros adversarios, que el sentido común, no internalizan nada de lo que se ha hecho y se va a seguir haciendo. Hay que apoyar mucho mucho a la Presidenta, porque todavía es temporada de zopilotes y hay buitres y hay halcones”.

Al abundar en las razones por las cuales sí recorrería el país, señaló que lo haría “si atentaran contra la democracia, como lo hacían antes, cuando hacían los grandes fraudes, los oligarcas, los corruptos para que el gobierno estuviese a su servicio y eso ya no se puede permitir de ninguna manera”.

Sheinbaum, insistió, es la mejor presidenta y López Obrador señaló que, “si un conservador”, ve el video y escucha su mensaje “diría ‘no el mejor presidente del mundo es el de la mano dura. Una mezcla de Franco con Pinochet, con Díaz Ordaz, con Salinas, que convierta al país en una cárcel. Ese es el que necesitamos. Una gente que no le tiemble la mano, mano dura, dictadura’”.

QUE LEAN EL LIBRO EN ESPAÑA

El ex presidente afirmó que el objetivo de su libro, de más de 600 páginas, es “reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo, a la civilización negada, como diría Guillermo Bonfil Batalla, porque gracias a ese legado de conocimientos, valores, costumbres, tradiciones y arte, México, a pesar de los pesares, sigue siendo una potencia cultural en el mundo”.

Desde el jardín de su casa, en una mecedora, mostró una copia de la edición donde en la portada se muestra a él frente a una monumental cabeza Olmeca, agregó:

“Me gustaría que este libro lo leyeran los españoles, porque aquí verán cómo herraban, marcaban con el fierro del rey en el rostro a los indígenas para esclavizarlos y otros horrores”.

En la finca, “que no es un latifundio, son 12 mil 13 mil metros”, explicó que para él no fue fácil “decir ‘hasta aquí y me voy a dedicar a otra cosa”, después de más de 50 años de lucha política, de ser “un hombre de acción en mi quehacer político” y decidió pasar de la práctica a la teoría política.

Expuso que el denominado Humanismo mexicano tiene dos pilares, uno el cultural y otro es la historia política del país.

Mientras en ‘Grandeza’ se habla “del México profundo, las civilizaciones olvidadas negadas… porque la historia cultural que nos han contado desde hace siglos es una historia falsa, simulada”, el siguiente -en desarrollo- se llamará ‘Gloria’.

El ex mandatario también abordó su rutina diaria para escribir y refirió que su esposa Beatriz “está en México. Viene o voy, he ido como cinco veces. Claro, de manera muy discreta, para evitar los escándalos y se quedó allá porque ya Jesús Ernesto entró a la Universidad y pues tiene que estar ahí pendiente”. (La Jornada en Línea).