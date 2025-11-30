Por Agencias

Ciudad de México.- Con un gol de Germán Berterame en el tiempo de compensación, el Monterrey venció 3-2 (marcador global) al América y consiguió el boleto a las semifinales del torneo Apertura 2025 de la Liga Mx.

Tras obtener la ventaja de 2-0 en la ida, los Rayados cayeron 2-1 en el duelo de vuelta, disputado este sábado en el estadio Ciudad de los Deportes, pero pese a la derrota, se llevaron la ventaja en el marcador global, mientras las Águilas quedaron eliminadas de la liguilla.

El rival del cuadro regiomontano en las semifinales será el ganador de la serie de cuartos de final entre Cruz Azul y Chivas, que se definirá este domingo en el estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

Urgidos de revertir el marcador global en el inicio del partido, las Águilas comenzaron a acechar el arco contrario desde los primeros minutos. Una de sus oportunidades más claras de gol ocurrió al 13, cuando Rodrigo Aguirre quedó solo frente al marco y soltó un derechazo que fue atajado con el pecho por el portero Luis Cárdenas.

La intensidad del conjunto comandado por el brasileño André Jardine poco a poco generó que el juego se tornara ríspido, con diversas faltas por parte de ambas escuadras.

El ímpetu de los locales finalmente obtuvo su recompensa al minuto 30, cuando Alejandro Zendejas aprovechó una asistencia de Jonathan dos Santos para sorprender a Cárdenas con un potente zurdazo desde fuera del área y poner el 1-0 en la pizarra.

La anotación en contra hizo reaccionar a los pupilos de Domenec Torrent, que a partir de ese momento comenzaron a tener llegadas de peligro por conducto de Sergio Canales, Jorge Rodríguez y Érick Aguirre, pero ninguno pudo invadir el marco protegido por Luis Ángel Malagón.

En la recta final del primer tiempo, al 45+2, Rodrigo Aguirre estuvo muy cerca de ampliar la ventaja de las Águilas con un remate de cabeza desde el centro del área, pero el balón se estrelló en el travesaño y su equipo no pudo empatar el marcador global antes de irse al descanso.

En la segunda parte, los de Coapa no bajaron el ritmo de juego y siguieron tratando de hacerle daño a su rival, cuya defensa, liderada por el ex jugador del Real Madrid, el español Sergio Ramos, parecía impenetrable.

Fue hasta el minuto 59 cuando las Águilas por fin lograron su cometido, luego de que Raúl «Pantera» Zúñiga definió con un derechazo desde muy cerca del marco para firmar el 2-0.

Motivados por la hazaña, los americanistas no se conformaron y buscaron sentenciar el duelo con un marcador mucho más amplio, lo cual parecía que habían conseguido al 69 por conducto de un inspirado Zúñiga; sin embargo, su gol fue anulado por el árbitro Jorge Ramos Palazuelos tras revisar la jugada en el VAR.

En los últimos minutos, ambas escuadras buscaron a toda costa el tercer gol que les diera el boleto a las semifinales, incluso los dos entrenadores hicieron cambios en sus alineaciones, pero éstas no surtieron el efecto esperado.

La mala noticia para el Monterrey llegó al 84, cuando se quedaron con un hombre menos luego de que el silbante expulsó a Jorge Rodríguez por acumulación de tarjetas amarillas.

Los Rayados no se amilanaron por esa situación y finalmente anotaron el gol que necesitaban al minuto 90+3, gracias a un potente cabezazo de Germán Berterame desde el centro del área, el cual hizo enmudecer a las gradas.

América trató de rescatar el empate global en los últimos minutos, pero ya no pudo hacerlo y quedó eliminado de la liguilla. (Karla Torrijos/La Jornada).