Por Agencias

Kingstown. La selección mexicana femenil de futbol tuvo un debut glorioso al imponerse 14 – 0 sobre San Vicente y las Granadinas en el estadio Arnos Vale, Kingstown, San Vicente, en un duelo de eliminatoria rumbo al mundial de Brasil 2027.

La ariete Charlyn Corral brilló con la mitad de goles, mientras Jacqueline Ovalle logró un triplete para que el conjunto tricolor sentenciara la mayor goleada de la historia de la femenil.

La eliminatoria Concacaf W otorga cuatro pases directos a Brasil 2027 y dos boletos para la repesca internacional, además de otras dos plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.