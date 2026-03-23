Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En este arranque de la Primavera, lunes 23 de marzo, tenemos que el gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya rendirá ante el pueblo de Tamaulipas su Cuarto Informe de Gobierno

¿Dónde será este 4to Informe? En el Polyforum de esta capital a las 13 horas, 1 de la tarde. A este recinto llegará el Dr. Américo junto con su esposa Dra. María Santiago de Villarreal, presidenta del DIF Tamaulipas, y a donde ya lo estarán esperando representantes empresariales, representantes políticos y representantes populares de los 43 municipios que integran la entidad, desde Nuevo Laredo hasta el puerto de Tampico.

Así tenemos que el cardiólogo gobernador Américo nos dará un diagnostico del estado que guarda Tamaulipas, luego de que han transcurrido 3 años, 5 meses y 23 días en que él asumió la gubernatura de Tamaulipas, precisamente el 1 de octubre de 2022, y que previsto está, termine, concluya el 30 de septiembre de 2028.

Vale decir que el Dr. Américo es la primera persona que llega al ejercicio del poder en Tamaulipas postulado por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en alianza con los partidos PT y Verde Ecologista de México.

Este 4to Informe del gobernador Américo se enmarca en la renovación en su equipo de trabajo en tres importantes áreas, que son Salud, con la llegada de Adriana Marcela Hernández Campos; Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, con el ascenso de Karl Heinz Becker Hernández; y Gerardo Algarín Hernández, que estará a cargo de la Coordinación de Comunicación Social, que es el enlace entre gobierno y gobernados a través de medios de comunicación.

Vamos por partes, la Dra. Adriana ha combinado, en Reynosa, el ejercicio la Medicina con la actividad docente. Karl Heinz tiene parentesco con el ex gobernador Geño Hernández Flores, en tanto que el nuevo titular de Comunicación, Gerardo Algarín Hernández, tiene como experiencia en el tema haber sido director de Comunicación del gobierno municipal de Tepic, Nayarit. Es, además, un experto en periodismo digital, y tiene un blog: www.elblogdegerardoalgarin.wordpress.com Esta noticia de estos tres nuevos nombramientos nos tomó a muchos en sorpresa. Y hay además un dato cu-rio-so. Resulta que los tres llevan el apellido Hernández sin que, hasta donde sabemos, tengan estos funcionarios parentesco entre ellos.

Dos.- Pues ahí tienen que este fin de semana, en esa puerta de México, que es el mero Matamoros, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, médico Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, reafirmó su política de fortalecimiento institucional en la región norte del estado al impulsar la continuidad y consolidación de la Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros, destacándola como «un espacio estratégico que avanza con sentido humanista y compromiso social».

Así, en este «Tiempo de Mujeres», el rector tomó protesta a la Dra. Yolanda Castillo Muraira como directora de esta Unidad Académica para el periodo 2026–2030, formalizando la continuidad de un proyecto institucional que ha mostrado avances en materia tanto académica como organizacional.

Durante su intervención, destacó que esta unidad académica se consolida con una matrícula de más de 1 200 estudiantes y una planta docente integrada por 105 profesores, de los cuales 17 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores.

En ese sentido, subrayó el compromiso de la UAT de fortalecer la calidad educativa, la investigación, la vinculación social y la formación integral de las y los estudiantes.

NOS VEMOS.

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