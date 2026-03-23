Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Desde la semana pasada un grupo de enfermeras y trabajadores mantienen una protesta en la clínica del ISSSTE para denunciar favoritismos en la asignación de puestos de confianza, con el argumento de que se entregan a personas externas en lugar de a trabajadores con experiencia y antigüedad, razón por la cual exigen la destitución inmediata del director Carlos Alberto Mendoza Banda.

Desde la noche del lunes pasado, mantas colocadas en la fachada de la clínica del ISSSTE acusan “lucro y compadrazgos” en la entrega de puestos de confianza, señalando que se han otorgado plazas a amigos provenientes del IMSS mientras se deja de lado al personal de base capacitado.

Otra manta dirigida al subdelegado médico estatal, Jorge Iván Alejandro Cortina Beltrán, advierte que la clínica no debe convertirse en “botín político” y reclama que las designaciones se apeguen al artículo 29 fracción VII del Contrato Colectivo de Trabajo.

El viernes, este medio de comunicación logró contactar al director Carlos Banda Mendoza, quien se mostró accesible y prometió dar su versión de los hechos en el transcurso de una hora, pero terminó ese día y no se reportó.

La falta de postura oficial se repite en el caso del subdelegado médico del ISSSTE en Tamaulipas, Jorge Iván Cortina Saldaña, señalado también por los manifestantes en las mantas colocadas en la clínica. Pese a los intentos de contacto realizados desde hace días, este funcionario ha dado largas y no ha fijado posición pública.

Pero con el afán de contar con las dos versiones de los hechos, nuevamente se intentó conseguir la postura del director de la clínica ISSSTE. Sin embargo, pese a la promesa hecha el viernes por la mañana, nunca cumplió y terminó ignorando los mensajes hasta este domingo.

Ante la falta de seriedad del funcionario, no quedó más remedio que consignar en esta nota su silencio, un silencio que lejos de aclarar, aumenta las dudas sobre las denuncias en su contra por parte del personal inconforme.

Mientras tanto, las enfermeras mantienen el cierre de la clínica como medida de presión, aunque aclaran, las áreas críticas como Urgencias, Farmacia y Consulta sí están abiertas a la derechohabiencia.

El silencio de los directivos contrasta con la inconformidad creciente del personal, que insiste en que la salida del director Carlos Banda Mendoza es condición indispensable para levantar el paro.