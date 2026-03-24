Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente del Colegio de Notarios de Tamaulipas, Raúl Enrique Padilla, aseguró que el tema de las notarías y FIATs retiradas está “totalmente cerrado” y la intención del gremio es que todo se lleve con legalidad y dentro de la normatividad.

Explicó que las vacantes se cubrirán mediante convocatorias públicas y exámenes, conforme al proceso establecido. “Lo importante es estar al pendiente de las nuevas que se abrirán por convocatoria, ese es el número que va a ser relevante”, señaló.

Sobre las personas que perdieron titularidad, indicó que algunos siguen siendo asociados del colegio, mientras que quienes ya no cuentan con FIAT automáticamente dejan de estar colegiados, como lo marca la ley.

En cuanto a investigaciones contra notarios públicos en Tamaulipas, Padilla fue prudente y dijo desconocer cifras, aunque reconoció que “debe de haber alguno” bajo revisión.

Y es que a nivel nacional, hubo casos de notarios públicos vinculados con la creación de empresas presuntamente factureras, pero aclaró que la responsabilidad del notario se limita a la constitución legal de la empresa, no al uso posterior que se le dé.

“El notario tiene la obligación de cuidar los elementos necesarios para la constitución, mas no con lo que se vaya a hacer posteriormente”, puntualizó.

Raúl Enrique Padilla reiteró que tanto el colegio estatal como el nacional están atentos a los casos donde haya responsabilidad y que, de ser necesario, se debe señalar y castigar conforme a la ley.