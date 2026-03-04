Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La diputada Gabriela Regalado Fuentes, en representación del Grupo Parlamentario de Morena, junto con el diputado del Partido del Trabajo (nombre cuyo comunicado oficial no menciona) presentó un punto de acuerdo para que el ayuntamiento de Ciudad Madero analice y, en su caso, inicie acciones legales para deslindar responsabilidades derivadas del laudo 123/2012 y proteger el patrimonio municipal.

Durante su intervención en tribuna, la diputada explicó que la acción legislativa busca que el municipio, respetando su autonomía, evalúe iniciar investigaciones y procedimientos administrativos, civiles y penales respecto de los ex servidores públicos que provocaron la millonaria condena.

Señaló que el Ayuntamiento asumió el compromiso de iniciar el pago del laudo correspondiente por 51 millones 142 mil 773 pesos con 33 centavos.

“Llama la atención que el laudo se derive de irresponsabilidades de ex servidores públicos que comprometieron las finanzas del municipio si no se logra un convenio de pago”.

El laudo se originó por retenciones indebidas de salarios a trabajadores sindicalizados en 2010, ordenadas por áreas de recursos humanos, tesorería, contraloría interna, y avaladas por el presidente municipal, síndicos y regidores de ese periodo.

“Es aún más grave que aquéllas autoridades no hayan respondido penal, administrativa y civilmente por sus omisiones. Solicitamos al ayuntamiento iniciar las denuncias, emitir sanciones y demandar civilmente por el daño al patrimonio”.

El pleno aprobó la medida con dispensa de turno a comisiones, obteniendo 25 votos a favor y 7 abstenciones del Grupo Parlamentario del PAN.

Asimismo, durante la sesión de hoy, el ayuntamiento de Ciudad Madero (cuyo presidente municipal tampoco cita por su nombre en el comunicado oficial) recibió la autorización del Congreso para celebrar un convenio de pago, destinado a cumplir con el laudo dictado dentro del juicio laboral No. 123/M/2012, promovido por el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Ciudad Madero. La medida responde al cumplimiento de resoluciones judiciales firmes y a la protección constitucional otorgada por la autoridad judicial en el juicio de amparo 748/2025.