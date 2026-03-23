Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El sábado anterior Doña Claudia rindió homenaje a Benito Juárez García justo en Guelatao donde hace 220 años viera la primera luz. Ahí leyó largo discurso donde sintetizó su obra y la de Margarita, su esposa que como sabéis también fue partícipe de una tarea realizada en circunstancias difíciles que después de tanto tiempo sigue siendo ejemplo en la construcción del México moderno. Desde luego épocas hubo en que regímenes (Fox y Calderón), pretendieron ignorar lo que significa la herencia de la Reforma y sin embargo se ha impuesto la verdad colocando a la derecha en el lugar que corresponde, es decir en la basura de los tiempos. Y ni modo que sea invento si consideramos las traiciones que incluyen haber ofrecido la corona imperial a quien años después fuera fusilado en el Cerro de las Campanas cumpliendo el mandato de la justicia que no se detuvo ni ante súplicas internaciones que imploraban indultar a Maximiliano.

El asunto es que La Jefa enalteció la figura del gran visionario que concibió la soberanía como esencia de los pueblos. Sea los que tienen derecho pleno de elegir la forma de gobierno que mejor convenga, desde luego sin extraña injerencia que pudiera condicionar la forma y manera de ejercer el poder. Referencia actualizada si consideramos la insistencia gringa de pisotear de nueva cuenta nuestro territorio y el de otros países.

La Señora Presidenta fue muy clara: “Juárez vive en la Cuarta Transformación y es no solo historia, sino presente y guía, y mientras haya pueblo y dignidad, seguirá viviendo”. Recordó su férrea voluntad de hacer valer la ley lo que permitió sorprendentes triunfos como el logrado sobre el ejército napoleónico, el más poderoso de la época que posteriormente fue obligado a abandonar vergonzosamente la tierra mexica.

Durante su discurso Doña Claudia resaltó el respaldo de Juárez a la Revolución libertadora de Cuba contra España en 1868 que mucho tiene que ver ahora con la intención de Trump de tomar la isla por la fuerza lo cual no oculta siendo como es, ambicioso agente operativo del voraz capitalismo. Ya veremos si el heroico pueblo hermano lo permite. El mensaje tiene sentido cuando la mayor parte de los países en la ONU sistemáticamente han rechazado el bloqueo genocida mantenido desde inicios de los sesentas contra los cubanos.

La autodeterminación de los pueblos entonces, fue tema principal de las palabras presidenciales y en ellas deben poner atención los gobiernos con tendencias imperialistas en el entendido de que el mundo gana terreno en la conquista de libertad y democracia. No es tan fácil utilizar la violencia bárbara y criminal sobre sociedades inermes que en sus tradiciones y moral tienen las mejores armas contra el invasor. Usted dirá que al loco Trump poco importan los valores porque va sobre lo metálico y tiene razón. En Medio Oriente y Venezuela ambiciona los energéticos, en Ucrania los metales raros, en Cuba los grandes negocios suprimidos por la Revolución Castrista, sea el vicio, juegos de azar, tráfico de todo tipo incluyendo las drogas, contrabando, prostitución, etcétera, que obviamente contribuyeron a la degradación política hasta que llegó Fidel y sus barbudos a partirle la progenitora al dictador Fulgencio Batista quien estaréis enterado, huyó en los primeros minutos de 1959 seguido por la aristocracia y la delincuencia que controladas por los gringos habían creado una especie de paraíso del pecado donde eran permitidos todos los excesos imaginados a solo 147 kilómetros de EU.

De manera que el discurso de La Jefa relacionado con la vida, obra y ejemplo de Juárez y su esposa Margarita tiene especial importancia en los días que transcurren siendo consecuente con la condena mundial hacia la política de EU que tiene como eje principal el uso de la fuerza para la obtención de botines a costa de los débiles.

SUCEDE QUE

El cuarto informe de Américo Villarreal Anaya debe ser escuchado y analizado con la objetividad necesaria para entender la diferencia entre la pesadilla que vivimos el sexenio anterior y el actual de realidades y rescate e incremento del patrimonio social. Humanismo puro para que lo sepan aquellos(as) que creen que el pueblo no tiene memoria.

Y hasta la próxima.