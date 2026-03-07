Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En este mes de marzo se cumplen justo 20 años del fallecimiento del abogado victorense Juan Guerrero Villarreal. Abogado, notario público, político fiel a sus convicciones, editorialista y por varios años Director General de El Diario.

En los tiempos de gran autoritarismo del sistema político mexicano el abogado Juan Guerrero Villarreal le presentó batalla al cacicazgo del ex presidente Emilio Portes Gil, y cuando en los años 70 fue incendiado el periódico El Grafico, la suya -la de Don Juan – fue la única voz que se manifestó públicamente en un desplegado de prensa ante el silencio de toda la comunidad victorense y tamaulipeca.

Su enfrentamiento a Portes Gil y Terán le ocasionó persecución y destierro.

Don Juan llegó a la dirección del matutino el 19 de enero del 84. En lo personal diré que me integré a su equipo en octubre gracias a la invitación del periodista Roberto Ibarra Ojeda, quien había sido mi jefe de Información en El Mañana de Nuevo Laredo.

La invitación de Ibarra -envuelta en el mayor de los misterios y hecha a través del diputado panista Rafael Orozco Domínguez- me caía del Cielo, pues ya no estaba a gusto en ese diario fronterizo. Por esos días en una junta editorial con la dueña de ese medio presente había yo formulado la sugerencia de que el Departamento de Reporteros y Fotógrafos tuviésemos a disposición un carro -un solo carro para todos- para reportear en colonias y barrios de la ciudad, y lo que se ofreciera. Mi propuesta en la Junta tuvo en ese mismo momento una respuesta contundente de la propietaria. «Te equivocaste de periódico», me dijo ella con el látigo de su desprecio. Obvio me quedé callado, pero antes de terminar la reunión había decidido buscar otros horizontes. Intente retornar a Tribuna de Monterrey, dirigido por un ex profesor universitario. Nada. Acudí a las oficinas de El Porvenir de Monterrey. Nada.

En esas estaba cuando Orozco por teléfono me pide por favor que acuda yo a su negocio en Nuevo Laredo de la calle muy dinámica Guerrero.

Al llegar a su negocio me dice: «Ibarra quiere que le llames, que hay para ti una buena oportunidad de trabajo en Ciudad Victoria». Desde el teléfono de su negocio me comuniqué con Ibarra a Victoria.

En mi día de descanso tomé el primer camión a Victoria y localicé a Ibarra atareado frente a una máquina de escribir en el Congreso del Estado, donde le daban trato de patrón.

A la salida del Congreso nos subimos al lujoso carrote de Roberto Ibarra y llegamos a la esquina del 20 Allende.

Don Juan me recibió en su amplia pero austera oficina. Ahí junto a un librero me llamó la atención una foto de José Vasconcelos, a quién él admiraba profundamente.

Empero, ya luego un día me confesó que le había dado mucha pena ver a Vasconcelos en sus últimos días como editorialista del Coronel José García Valseca. «Lo vi en un vagón que solía usar el Coronel, lo vi apocado, sin brillo en la mirada».

En su tiempo como Director del periódico había la plena libertad de ser creativo. Don Juan tenía un modo especial de felicitarte cuando algo le gustaba e igual te reconvenía por un desacierto.

Un 22 de noviembre, por ejemplo, me mandó llamar a la Dirección para felicitarme cuando vio en la sección a mi cargo publicada a plana entera una reseña y fotos del asesinato de John F. Kennedy. Contento me dijo: «Mira, este es Excélsior, el periódico de la vida nacional. Hoy trae una reseña de la muerte de Kennedy en cuatro páginas. Y nosotros, un diario de provincia, traemos una plana. Muy bien».

Pero no siempre fue tersa la relación con mi Director General. A raíz de un comentario mío en la columna «Palabra de Reporteros», el tampiqueño Joaquín Contreras Cantú se inconformó con él. Resulta que Contreras entonces protegido del poderoso Joaquín «La Quina» Hernández Galicia había dejado la Secretaría General de Gobierno para irse de candidato a diputado federal, preparándose, obvio para buscar ser Gobernador de Tamaulipas.

Ocurrió que las amigas de la esposa de Contreras Cantú, integrantes del Voluntariado DIF Tamaulipas, le ofrecieron a ella una merienda en Ciudad Victoria. Ella ya estaba viviendo en Tampico. La dama, llegó al aeropuerto de El Petaqueño en un avión de Petróleos Mexicanos. Al día siguiente escribí que lo había hecho como si fuera la esposa de un jefe petrolero árabe, concluyendo, «¿imaginemos qué hará ella si su marido se convierte en Gobernador de Tamaulipas?»

Don Juan, adusto desde el otro lado de su escritorio me pidió que le revelase la identidad de mi informante. Yo simplemente me negué. Me «amarré», diciéndole una frase que le había escuchado en la tele a Jacobo Zabludovsky : «Un buen periodista jamás revela su fuente de información».

Don Juan se me quedó mirando y hasta ahí me presionó, pero varios meses después me contó: «Fíjate que a causa de tu columna el licenciado Contreras Cantú me retiró su amistad. Ya le escribí una carta, pero no me contesta».

Solo atine a decirle: «Que se apura, un amigo así, intolerante, no vale la pena».

La mañana de su caída, un 10 de enero, a eso de las 10, revisando yo los teletipos en busca de información sobre el mundo del espectáculo, reparé en un teletipo «urgente»: «Un comando del Ejército Mexicano acaba de detener en su domicilio de Ciudad Madero al dirigente petrolero Joaquín «La Quina» Hernández Galicia, llevándoselo detenido a bordo de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana». Sorprendido, de inmediato le marqué a Don Juan Guerrero a su despacho de abogado en la calle Hidalgo. «Sí-.me dijo- contigo ya van 20 personas que me hablan para informarme de esto».

Por ahí en el sexenio del Ing. Américo Villarreal Guerra me dijo: «Déjame contarte que el Gobernador Américo me invitó a que yo fuera el presidente de la Comisión de Derechos Humanos que van a instalar próximamente, pero yo le dije «No, gracias ingeniero, yo ya no estoy en edad para eso».

Luego nombraron al abogado Eduardo Garza Rivas para presidir Derechos Humanos.

En alguna platica, me dijo Don Juan: «Nunca aprendí a tocar puertas, padecer largas antesalas, ni recorrer el largo camino de las suplicas. También me afectaron las despreciables intrigas, los egoísmos y las envidias».

Su nombre está en la lista de quienes han sido gobernadores de Tamaulipas. El abogado Juan Guerrero Villarreal fue Gobernador Interino, del 16 al 25 de agosto de 1950.