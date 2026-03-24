Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Al comparecer por cuarta vez ante la ciudadanía, el doctor Américo Villarreal exhortó a los tamaulipecos a mantenerse unidos y vigilantes ante la acechanza de quienes quieren detener el progreso de Tamaulipas.

No mencionó nombres ni filias partidistas, pero es evidente que se refería a la guerra sucia de los emisarios del pasado que por poco y se roban hasta el territorio estatal.

Tratan de desestabilizar a la 4T desde el anonimato de redes sociales, noticias falsas, manipulación, desinformación que manejan desde la oscuridad.

Se refirió al “tribunal impostor” de redes sociales, algo no nuevo pero muy real que estarían utilizando gobiernos de derecha en países de América Latina para linchar a los grupos progresistas.

Una especie de juicio paralelo desde cuentas anónimas, campañas digitales, rumores, videos recortados que se erigen como “tribunal” para quemar en leña verde a sus enemigos y tolerar a los suyos.

Simulan tener autoridad moral, pero nadie de ellos la tiene.

Dio cuenta de los avances de inversión, finanzas sanas y reducción por primera vez en muchos años, de la deuda pública neta.

Arropado por las huestes guindas, el cardiólogo se pronunció en contra de quienes buscan recuperar privilegios y abrir paso a intereses que ya fueron superados democráticamente.

No se apartará del humanismo mexicano, dijo, que no es un discurso sino una política que se refleja en mejores oportunidades de bienestar para los tamaulipecos y mexicanos.

Puede afirmarse que la comparecencia no fue un recuento administrativo. Dejó claro que su gobierno tiene rumbo y esperanza, que tiene el respaldo total de la federación y con capacidad para fijar la narrativa pública de la entidad.

Tiene los hilos del poder y conduce la nave en aguas tranquilas hacia puerto seguro.

Los grandes proyectos a que se refirió como la carretera Mante, Ocampo, Tula; el Puerto del Norte, segunda línea del acueducto en Victoria, representan la visión de la Cuarta Transformación.

En el informe, el ejecutivo refrendó su compromiso con el fortalecimiento institucional y la coordinación entre los tres poderes. Destacó el papel decisivo del Congreso local en la consolidación de la agenda pública.

“Su labor política y parlamentaria nos ha permitido avanzar en reformas estructurales que dan rumbo y estabilidad a nuestro estado”, refirió frente al coordinador parlamentario, Humberto Prieto Herrera.

Tema aparte, si desde la cuna hacen trampas, lo más probable es que de adultos vivan del chantaje, conveniencia y extorsión presupuestal, como hoy lo hacen el Verde Ecologista y Partido del Trabajo.

Resulta que los partidos en formación que se consideraban “del otro lado” en trámites, tienen problemas para acreditar hasta 256 mil apoyos ciudadanos. Hicieron trampa al incorporar a personas que ya tenían militancia en otros partidos.

Hay cachirules pues, tantos como 133 mil de los grupos México Tiene Vida, Somos México y Construyendo Solidaridad y Paz, que podrían quedarse en el camino.

Datos preliminares del Instituto Electoral hacen saber que, de los partidos con registro, el único que tiene crecimiento inusitado es Morena. Tiene 12.1 millones de militantes.

Los números más bajos son del PAN con 365 mil afiliados a nivel nacional, casi en el límite de los necesarios para conservar el registro. En Tamaulipas tiene ocho mil.

El PT pudo acreditar 468 mil y el Verde Ecologistas 1.1 millones de empadronados, que no garantizan sonados triunfos en caso de jugar en solitario por los cargos federales y locales por elección.

Por cierto Morena, el partido mayoritario en México, refrendó las fechas para seleccionar a sus coordinadores de los comités de la 4T: 22 junio aspirantes a las gubernaturas, 3 agosto diputaciones federales, 21 septiembre presidencias municipales, 8 noviembre diputaciones locales

Para que los madrugadores vayan haciendo su calendario. De ahí vendrán las encuestas y, entre enero y febrero del 2027, habrá candidatos en firme.

Ya que hablamos de los partidos, las representaciones en Tamaulipas, todas recibieron sanciones por irregularidades en el manejo del presupuesto ordinario del 2024.

El PAN cabecista cometió 24 faltas, algunas muy graves, como la desaparición de activos “no localizados”, que son bienes que se compraron con dinero público.

Los fiscalizadores detectaron cuentas por cobrar por 585 mil varos, mayores a un año. A ello cabe preguntar ¿son autopréstamos de Cachorro Cantú?. Pudiera ser.

Omitieron presentar facturas de compras y servicios por 433 mil pesillos.

Otro asunto de gravedad: Pagaron 34 mil por seguros de automóviles ¡que no son propiedad del partido!.

Hicieron compras por casi 700 mil pesos a proveedores no autorizados por el INE. Hay más que luego mencionaremos.