Por Redacción

Antiguo Morelos, Tamaulipas.- Personal de la Guardia Estatal atendió un accidente vehicular con personas lesionadas registrado en la Carretera Federal 85, en el tramo Ciudad Mante-Ciudad Valles, a la altura del kilómetro 72.

En atención a un reporte del C5 los elementos policiacos se trasladaron al punto, localizando dos vehículos fuera de la cinta asfáltica.

Los agentes procedieron a realizar labores de abanderamiento y apoyo vial para prevenir otro percance, además de colaborar en la atención prehospitalaria de las personas lesionadas.