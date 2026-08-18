Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El director del CBTIS 119, Heberto Guadalupe Huerta Bermúdez, aseguró que el plantel arranca el ciclo escolar 2026-2027 con el compromiso de ofrecer una educación de excelencia y fortalecer el trabajo en equipo para atender las áreas de oportunidad.

“Tenemos muchas ganas de seguir trabajando y de dar una educación de calidad a la sociedad. Reconocemos que siempre hay áreas de oportunidad y es importante atenderlas”, expresó.

El directivo informó que en este ciclo ingresan aproximadamente 700 alumnos en ambos turnos, cifra que mantiene la tendencia de crecimiento en la matrícula. “Cuando llegué el plantel tenía 1,800 estudiantes; ahora contamos con 2,200 y tenemos capacidad instalada para muchos más”, señaló.

Huerta Bermúdez destacó que el reto es seguir mejorando la infraestructura y la calidad académica, lo que permitirá atraer a más jóvenes al plantel.

En cuanto a la oferta educativa, anunció la apertura de la nueva especialidad en semiconductores y microelectrónica, resultado de la reorientación de la carrera de electrónica hacia las demandas actuales de la industria.

Además, explicó que otras especialidades también se han actualizado: Soporte y gestión de equipos de cómputo, que sustituye a soporte y mantenimiento y la de Programación orientada a objetos y arquitectura de software, que reemplaza a la programación tradicional.

Adelantó que se trabaja en la apertura de otra especialidad, aún en análisis, para responder a las necesidades del sector profesional.