Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (CANIRAC) de Victoria, Jesús Arnoldo Gómez González, respaldó las acciones de la COEPRIS tras las suspensiones temporales aplicadas a dos establecimientos por incumplir prácticas de higiene y sanidad.

“Las clausuras no son definitivas, son medidas preventivas. Una vez que los negocios corrigen las irregularidades y lo comprueban ante COEPRIS pueden reabrir sin problema”, explicó.

Gómez González detalló que durante julio la dependencia realizó más de 700 verificaciones sanitarias, con cientos de muestras de alimentos y análisis microbiológicos, además de más de mil inspecciones programadas en temporada vacacional.

Aclaró que estas medidas no deben interpretarse como sanciones severas, sino como observaciones que sirven para corregir. “Lo importante es que existe acompañamiento y capacitación constante para los manejadores de alimentos”.

La CANIRAC, aseguró, mantiene una coordinación estrecha con la COEPRIS para que cada negocio y colaborador cumpla con las buenas prácticas de higiene y sanidad.

“Nosotros como Cámara siempre vamos a respaldar completamente las revisiones, porque sabemos que la salud del comensal está por encima de cualquier interés”, subrayó.

Finalmente, reiteró que la prevención y la capacitación son la mejor herramienta para garantizar la seguridad alimentaria y fortalecer la confianza de los clientes en el sector restaurantero.