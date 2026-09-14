Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Por sus acciones de insolencia y locuacidad, bravucón y pendenciero, Miguel Angel Almaraz Maldonado, alcalde de Río Bravo, ya se gana con méritos el mote de la “oveja negra” de los 14 presidentes municipales del PAN en Tamaulipas.

No batalló mucho. La escuelita de seis años en penales federales, acusado de huachicoleo, debieron servirle para su actitud pendenciera que lo lleva a ponerse los guantes y retar a cualquiera, aunque pocos le atoran porque ya lo conocen.

Oveja negra dentro de los 43 ediles. Es el gran amigo de Francisco García Cabeza de Vaca, que lo postuló en dos ocasiones por el ayuntamiento ríobravense, hasta que ganó.

El último chistecito de Almaraz encierra una mentira para la ciudadanía de RB: Subió video en que afirmó que el domingo 13 de septiembre entregaría en forma privada su II informe al cabildo, con la presencia del Gobernador Américo Villarreal, lo cual era mentira.

De Palacio mandaron precisiones: En su oportunidad de la Oficina del Gobernador propusieron fechas y horarios para elaborar una agenda por los 43 municipios. Para RB se propuso el 6 de septiembre a las 16:00 horas, pero los jefes del municipio no estuvieron de acuerdo. El día 13 AVA estaría en Palmillas y Tula.

La gira fue organizada por regiones, tiempos y distancias, no al gusto de un alcalde en particular.

No se pusieron los guantes. Externaron lo que se había platicado. Tampoco le dicen que no asistirá si el señor Almaraz organiza un evento público e invita al ejecutivo. Si su agenda se lo permite, ahí estaría Américo.

El panista no necesita adversarios: Él mismo fabrica sus conflictos, los graba y los publica, como en este caso, y el de las cervezas en Palacio Municipal.

En Victoria capital ya lo conocen, saben de sus arranques y bravatas.

Cuando exigió al Gobierno que le entregue la COMAPA, le respondieron que no hay problema, pero que primero pague un adeudo de alrededor de 6 millones de pesos que tiene con el organismo. El ayuntamiento y sus dependencias consumen agua de gorra.

Aquí vale aquello de que lo Cortez no quita lo Cuauhtémoc. Una cosa es ser opositor y otra perder las formas.

En 2027 buscará la reelección como alcalde. Ya será decisión de los ciudadanos de esa región si le refrendan su confianza o se la entregan a la oposición guinda.

La enseñanza: En Política el alcohol nunca ha sido buen consejero. Si alguien lo usa seguido, debe saber controlarlo.

Y arrancó el proceso electoral estatal 2026-2027 para renovar 43 ayuntamientos y las 36 diputaciones locales, en total 471 cargos de elección.

Por primera vez encuerados (vistiendo cueras tultecas) los miembros del IETAM recibieron a sus invitados y realizaron sesión solemne de arranque.

Lo importante es que hay paz y tranquilidad política a lo largo y ancho de la entidad. Hay confianza en el árbitro, Juan José Guadalupe Ramos Charre, quien no es un improvisado porque ya sacó adelante otros procesos.

Como “estrellita” del evento trajeron a Frida Denisse Gómez Puga, originaria de esta tierra y consejera nacional del INE, quien vino acompañada por su similar Jorge Montaño Ventura.

Dijo Ramos en su mensaje central: “Inicia un camino de 265 días, de reglas, debates y seguramente tendrá momentos de tensión, pero que deberá tener por encima de todo respeto a la voluntad ciudadana”.

A quienes participarán en la elección les pidió algo: “Que compitan pensando en Tamaulipas, que defiendan sus ideas, convicciones, proyectos, pero respeten a quienes piensen diferente. El adversario político no es un enemigo”.

Acá entere nos, el respeto es algo que no conocerán los candidatos, y menos reconocerán derrotas en buena lid.

Participarán en la elección ocho partidos; PAN, PRI, PT, PVEM, MC, Morena, PAZ y Somos.

Entre octubre y noviembre recibirán intenciones de independientes, cuyo periodo de apoyo ciudadano concluirá el 12 de febrero de 2027.

Registro de candidatos: 22 de marzo al 3 de abril

Precampañas: 4 de enero al 12 de febrero (40 días)

Campañas: 4 de abril al 2 de junio, 40 días

Periodo de reflexión: 3 al 5 de junio

Hay otro dato importante dado a conocer por el consejero Montaño: Viene un “apriete” para los precandidatos que andan sueltos como “caballos locos” repartiendo billetes sin ton ni son. El INE someterá a votación un proyecto para acabar con las lagunas de fiscalización.

Tema aparte, la novedad por la Universidad Autónoma de Tamaulipas es que diseña un sistema portátil para detectar cáncer de mama de manera temprana, un proyecto dirigido por el Dr. Alberto Reyna Maldonado, de la Unidad Académica Reynosa Rodhe.

El propio investigador dijo que el proyecto “tiene como propósito desarrollar un prototipo robotizado con sensores para observar imágenes de tumores en un dispositivo portátil, económico y seguro”.