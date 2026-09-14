Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El rector Dámaso Anaya Alvarado firmó un convenio de colaboración con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que permitirá a los estudiantes de la máxima casa de estudios del estado participar activamente en las labores de fiscalización y vigilancia del gasto público.

El evento, realizado en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), estuvo presidido por el auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel. Asimismo, contó con la presencia del secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis Armando González Placencia, y del rector de la UANL, Santos Guzmán López.

Durante el acto, la ASF signó el convenio “Auditoras y Auditores Universitarios” con diez universidades públicas del país. Esta alianza estratégica permitirá a los alumnos liberar su servicio social al colaborar directamente en la fiscalización de los recursos, impulsando con ello la transparencia y la integridad en todo México.

Los participantes recibirán capacitación especializada en materia anticorrupción, supervisarán el uso de recursos y presentarán sus hallazgos ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

En representación de la UAT, y a nombre de los estudiantes de todas las instituciones firmantes, el alumno Orlando Viterio Colchado emitió un mensaje de agradecimiento a la ASF.

En su discurso, recalcó la gran oportunidad que significa para los universitarios conocer de cerca el quehacer de este organismo en su formación profesional.

El propósito fundamental de estos acuerdos es fortalecer la rendición de cuentas y la gestión eficiente de los recursos en las instituciones de educación superior del país. Durante la ceremonia, las autoridades destacaron que la educación pública debe trascender lo técnico para enfocarse en una formación ética, subrayando que el servicio social debe consolidarse como una herramienta de transformación para resguardar el bienestar colectivo.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) suscribió este convenio junto a las universidades autónomas de Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas, además de la Universidad Autónoma de Occidente.