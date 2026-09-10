Por Redacción

Ciudad de México.- Autoridades federales detuvieron en Zapopan, Jalisco a Alexis «N», identificado como uno de los involucrados homicidio del ex alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, con lo que ya suman 32 detenidos por este asesinato cometido el 1 de noviembre de 2025.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch difundió a través de redes sociales que «en seguimiento a las labores de investigación por el lamentable homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, personal de @FiscaliaMich, Secretaría de Seguridad de Michoacán @SSPCMexico y @FGRMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @GN_MEXICO_ cumplimentaron una orden de aprehensión».

El detenido fue identificado como Alexis «N», indicó el funcionario federal, quien agradeció a «las autoridades del estado de Jalisco y al Gobernador @PabloLemusN su colaboración y apoyo para concretar esta detención».

García Harfuch señaló que Alexis “N” es identificado como operador regional de un grupo delictivo en Uruapan, Michoacán, y asumió funciones dentro de la estructura criminal tras la detención de Jorge Armando “N”, alias El Licenciado, señalado como uno de los autores intelectuales del homicidio». (Por Redacción/Foto difundida por el titular de la SSPC Omar García Harfuch).