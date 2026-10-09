Por Agencias

Mazatlán, Sinaloa.- Finalmente la riña y enfrentamiento armado dentro del Centro Penitenciario ‘El Castillo’ en Mazatlán, dejó un saldo oficial de 10 personas muertas y 16 heridas este jueves, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

En el curso del día el lugar fue escenario de una violenta riña y enfrentamiento armado durante el horario de visitas familiares. De acuerdo con información exclusiva para el medio Debate, proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, el saldo fue de 10 personas fallecidas: 9 privadas de la libertad (PPL) y una visita familiar; además, 16 internos heridos, quienes fueron trasladados de inmediato para recibir atención médica prehospitalaria.

El incidente generó pánico entre los internos y sus familiares, quienes se encontraban dentro y fuera del penal. Testigos relataron escenas de desesperación y gritos; mientras, las autoridades activaban un fuerte operativo de seguridad para retomar el control de las instalaciones.

Tras los hechos, se desplegó un Grupo Interinstitucional conformado por elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina -que realizó sobrevuelos con helicóptero- y la Policía Estatal.

El objetivo fue contener la situación, evitar fugas y proteger la integridad de los internos, el personal y los visitantes.

La presencia de fuerzas federales y estatales se mantuvo durante varias horas, mientras se realizaban revisiones exhaustivas en los módulos y se aseguraba el perímetro del penal. Las autoridades informaron que la situación fue controlada y que el resto de la población penitenciaria se encuentra en buen estado

Sinuhé Téllez López, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, ingresó al centro penitenciario sin proporcionar información adicional sobre la situación al interior del inmueble.

Por su parte, el personal del reclusorio activó un protocolo de seguridad y restringió el acceso a los familiares de los internos que permanecían en el exterior.

Las autoridades penitenciarias señalaron que proporcionarían mayor información cuando las condiciones lo permitieran. (Irene Sánchez/La Jornada).