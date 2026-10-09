Por Redacción

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó en sus redes sociales que ayer recibió en Palacio Nacional al director ejecutivo de Nestlé, Philipp Navratil, quien le anunció que la compañía duplicará su inversión en México durante el sexenio.

“Nos informó que duplicarán la inversión en México, al pasar de mil a dos mil millones de dólares durante el sexenio”, señaló la mandataria.

Ayer recibimos en Palacio Nacional al director ejecutivo de Nestlé, Philipp Navratil; nos informó que duplicarán la inversión en México, al pasar de mil a dos mil millones de dólares durante el sexenio. En 2028-2030, impulsarán la producción nacional y el abastecimiento local con 70 mil plantas de café y la incorporación de dos mil productores de Veracruz.

Indicó que entre 2028 y 2030 la empresa impulsará la producción nacional y el abastecimiento local mediante la incorporación de dos mil productores de Veracruz y 70 mil plantas de café. (Redacción).