Por Agencias

Ciudad de México.- La presidenta nacional de Morena Ariadna Montiel llamó a quienes han sido nombrados como coordinadores -a la postre candidatos para la elección del año próximo- a trabajar con el pueblo y no a partir de “cálculos frívolos”.

Al exterior, les pidió defender a la Cuarta Transformación de la “calumnia” de la oposición dentro y fuera del país.

En la apertura de la octava sesión ordinaria del Consejo Nacional, a donde acudieron como invitados diputados y senadores de la bancada de este partido, les llamó a la unidad para salir adelante de cualquier embate de la derecha.

“Nos van a hacer lo que el viento a Juárez porque nos mantenemos juntos”, sostuvo.

En primera fila la escuchaban los 17 “coordinadores estatales en defensa de la transformación y la soberanía nacional”, quienes tomaron protesta de este encargo.

Igualmente se refirió a la importancia de respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum todos los días en el territorio.

“Tenemos que trabajar doble porque la mentira, la calumnia y la guerra sucia es la doctrina de la oposición y nosotros, desde Morena, la cuarta transformación, debemos informar sin nunca renunciar a la verdad. No vamos a permitir que desde fuera y con la poca presencia de la oposición se quiera todos los días denostar a nuestro movimiento”.

Al igual que lo hiciera minutos antes Alfonso Durazo, presidente del consejo nacional y gobernador de Sonora, Montiel habló de ser humildes y más cercanos al pueblo.

“Nuestras alianzas y propuestas deben servir para ampliar el bienestar de México, no es para encaramarnos en un cargo, es seguir luchando para que el bienestar llegue a todas las familias”, señaló.

Dijo que el fundador de este movimiento, Andrés Manuel López Obrador les enseñó a mirar el México profundo, particularmente a los pueblos indígenas. Insistió en el apoyo diario a la mandataria frente a las calumnias.

“No vamos a permitir que desde fuera y con la poca presencia de la oposición se quiera todos los días denostar a nuestro movimiento. Aquí habemos hombres y mujeres honestos, trabajadores y comprometidos con el pueblo. Y nos guían los principios”, señaló.

Montiel dijo que deben explicar al pueblo qué causas sostienen esta coalición y cómo contribuirá al bienestar.

La unidad que necesitamos, añadió, no puede construirse sobre pequeños cálculos frívolos y sin pasión ni sobre los intereses personales, tiene que construirse sobre las causas del proyecto y la responsabilidad histórica, ante una oposición que constantemente busca afuera lo que no logra tener dentro, el apoyo popular.

La lucha, dijo, no está en las oficinas; es con la gente, es con el pueblo y organizados, todos los ejércitos que encabeza el pueblo, a caminar casa por casa, hacer comités, a seguir informando con el periódico Regeneración, para combatir la desinformación de la derecha.

Mencionó al ex presidente Andrés Manuel López Obrador y su retiro voluntario a su descanso, con lo cual nos pone el ejemplo -agregó- que el poder solo es para servir al pueblo.

Les dijo que en su reciente libro titulado Pueblo “nos regala tres pensamientos: voten por Morena porque es garantía de bienestar del pueblo; usar sus reflexiones e imágenes; y apoyar a la Presidenta de la República. (Fabiola Martínez y Néstor Jiménez/La Jornada).