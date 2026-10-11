Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En un marco de celebración y orgullo institucional, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, presidió este sábado, 10 de octubre, las actividades con las que concluyeron formalmente los festejos por el 69 Aniversario de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) “Dr. Norberto Treviño Zapata”.

La jornada no solo marcó el exitoso cierre del Congreso de Ciencias Veterinarias y Producción Animal 2026, sino que también reflejó las tradiciones del campo, el entusiasmo universitario y la integración familiar que promueve la presente gestión rectoral mediante una política de puertas abiertas y liderazgo cercano.

Durante las actividades, Dámaso Anaya dio el banderazo de apertura al torneo de parrilleros “Grill Masters UAT 2026”, acompañado por el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Carlos Irán Ramírez González; el secretario de Vinculación de la UAT, Rogelio de Jesús Rodríguez Flores; y el director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ), José Octavio Merino Charrez, así como por directoras y directores de las dependencias universitarias de las zonas norte, centro y sur del estado.

En su mensaje, el rector destacó que la FMVZ es un pilar icónico de la máxima casa de estudios estatal. Señaló que año con año, al celebrar su aniversario, el plantel convoca a la comunidad ganadera y académica de todo México para estrechar lazos, actualizar conocimientos y honrar a quienes han dejado huella en la profesión de la medicina veterinaria y la zootecnia.

Posteriormente, Dámaso Anaya encabezó la Gran Cabalgata Conmemorativa. El recorrido de 10 kilómetros partió desde las instalaciones de la facultad hasta el ejido Juan Capitán, para luego retornar al plantel universitario. El contingente reunió a cerca de 400 jinetes, entre asociaciones ecuestres, productores ganaderos, docentes y estudiantes, en un encuentro que puso de manifiesto el arraigo histórico de la UAT con el sector agropecuario tamaulipeco.

Al cierre de la jornada se llevó a cabo la ceremonia de clausura y premiación del torneo Grill Masters UAT 2026. El certamen se desarrolló en un entorno lleno de dinamismo, música y compañerismo, y contó con la participación de 30 equipos mixtos conformados por funcionarios, docentes, personal administrativo y alumnos.

Con ello, se reafirmó el esparcimiento y la sana recreación como pilares fundamentales para el desarrollo integral de la comunidad universitaria.