Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Tamaulipas, Manuel Muñoz Cano, informó que se recibieron 205 solicitudes de participación de militantes, simpatizantes y ciudadanos para formar parte de la denominada Nueva Fuerza Verde.

Muñoz Cano explicó que los perfiles abarcan prácticamente todo el territorio tamaulipeco, con interés en cargos municipales, distritales y federales. Señaló que la comisión designada para revisar las solicitudes tiene todo el mes de octubre para analizarlas y en la primera semana de noviembre se dará a conocer la lista depurada de quienes pasarán a la siguiente fase.

«No necesariamente el 100% de ellos tendrá interés en aparecer en una boleta; algunos se suman para encabezar proyectos del partido en sus municipios. Pero la gran mayoría sí busca participar en candidaturas», puntualizó.

Destacó que este proceso es paralelo al que lleva Morena en sus 300 distritos federales y al que impulsa el Partido del Trabajo.

“Nosotros tenemos nuestra propia pista, con perfiles altamente competitivos, gente honesta y debidamente filtrada, y en su momento la Mesa Nacional tripartita analizará los perfiles de cada partido”.

Muñoz Cano subrayó que los aspirantes cumplieron con 15 requisitos establecidos por la dirigencia nacional, lo que garantiza que quienes avancen sean ciudadanos con trayectoria limpia y compromiso social.

Agregó que este resultado es histórico para el Verde en Tamaulipas, pues nunca antes se había registrado un número tan alto de participantes.

“Esto nos permite decir que estamos listos para encabezar candidaturas en 2027, prácticamente en todos los niveles”.

Finalmente, recordó que el partido cuenta con más de 40 mil afiliados en el estado, lo que, sumado a los 205 perfiles inscritos, fortalece la estructura rumbo al próximo proceso electoral.