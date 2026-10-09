Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, reconoció que las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hacia municipios del estado no siempre obedecen a irregularidades en el manejo de recursos, sino a deficiencias técnicas en la carga de información a las plataformas oficiales.

«Muchas veces no es falta de inversión, sino que no tienen la capacidad o el conocimiento de cómo subir los reportes trimestrales. Por eso constantemente damos capacitaciones para que los municipios cumplan con la obligación de informar a la Auditoría Superior del Estado y a la Federación», explicó.

Ramírez González detalló que las capacitaciones se realizan de manera trimestral y abarcan distintos conceptos, con el objetivo de que tesorerías y contralorías municipales trabajen de manera coordinada. “La responsabilidad es compartida, depende del alcalde o alcaldesa designar al enlace encargado de subir la información, pero debe existir coordinación interna”, puntualizó.

Las observaciones de la ASF abarcan alrededor de 19 conceptos en Tamaulipas, y aunque en su mayoría son subsanables, la Secretaría de Finanzas insiste en que los gobiernos locales deben fortalecer sus capacidades administrativas para evitar rezagos y garantizar transparencia.

Por otra parte, el secretario de Finanzas informó sobre la reunión sostenida en Zacatecas, donde participaron autoridades federales como el titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Fernando Renoir Baca Rivera, también conocido como Reynor Baca, y el tesorero de la Federación. En ese encuentro se desdobló el paquete económico nacional y se explicó cómo vendrá el presupuesto para los estados.

El funcionario destacó que, de acuerdo con lo presentado, se prevé un incremento del 5% en el presupuesto federal, equivalente a 4 mil millones de pesos adicionales. Señaló que aún hay fondos de educación pendientes de distribuir, pero que este aumento representa una oportunidad para fortalecer programas y atender necesidades prioritarias en Tamaulipas.

«Nuestro compromiso es mantenernos vigilantes y preparados para aprovechar este incremento en beneficio de la población», concluyó.