Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Las recientes precipitaciones en gran parte de Tamaulipas han provocado un repunte en los caudales de los ríos y un incremento sostenido en el almacenamiento de las presas ubicadas en las regiones centro, sur y norte del estado.

El reporte más reciente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) señala que, aunque el norte de la entidad se mantenía en condiciones críticas, las lluvias registradas en la franja fronteriza y el sur de Texas comenzaron a generar aportaciones significativas hacia los embalses internacionales.

De acuerdo con Jaime Felipe Cano Pérez, director del organismo Cuenca Golfo Norte, las presas La Amistad y Falcón recibieron en conjunto más de 172 millones de metros cúbicos de agua. De hecho, la segunda elevó su nivel del 12 al 20% de su capacidad.

Estos escurrimientos, explicó el funcionario federal, representan un alivio tras meses de escasez y garantizan el suministro de agua potable para los dos Laredos y los municipios fronterizos. En paralelo, los caudales que atraviesan Xicoténcatl, González y El Mante siguen fluyendo de manera favorable, contribuyendo a la recuperación de los vasos lacustres.

En meses anteriores, embalses como la Vicente Guerrero habían alcanzado más del 61% de su capacidad, la Ramiro Caballero se reportó arriba del 90%, y la presa Emilio Portes Gil, junto con el sistema lagunario de Tampico, Madero y Altamira, lograron niveles óptimos de llenado.

La tendencia, destacó Cano Pérez, permitirá estabilizar la disponibilidad del recurso tanto para el consumo urbano como para los distritos de riego, aunque subrayó que será necesario esperar a que concluyan los escurrimientos para determinar con precisión el porcentaje de incremento.

En algunos municipios de la zona centro, las corrientes llegaron a superar puentes y carreteras, lo que ocasionó cierres parciales de circulación. Sin embargo, las afectaciones se normalizaron al día siguiente, dejando como saldo positivo la recuperación de los cuerpos de agua.