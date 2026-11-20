Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La delegada de Programas para el Bienestar en Tamaulipas, Lourdes Puente Vizcarra, informó que en la entidad ya se han credencializado 226 mil 976 personas para incorporarse al Sistema Universal de Salud, como parte de la primera etapa dirigida a adultos mayores y personas con discapacidad.

En entrevista explicó que a nivel nacional se han registrado 454 mil 788 personas, mientras que en Tamaulipas continúa el proceso de incorporación de beneficiarios que posteriormente accederán a los servicios médicos contemplados en este esquema.

Puente Vizcarra señaló que las reglas de operación serán dadas a conocer a principios del próximo año y precisó que los consultorios contemplados dentro del programa comenzarían a operar en 2027, de acuerdo con lo anunciado previamente por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La funcionaria indicó que el registro no se cerrará una vez iniciado el programa, ya que posteriormente se incorporarán otros grupos de población conforme lo determinen las autoridades federales.

«Estamos en la primera etapa, que son las personas con discapacidad y las personas adultas mayores. Posteriormente vamos a ir credencializando a los siguientes grupos etarios», explicó.

Respecto al próximo proceso electoral, aseguró que los programas de bienestar no se suspenderán durante los periodos de veda debido a que se encuentran respaldados como derechos constitucionales.

Asimismo, señaló que el programa Salud Casa por Casa continuará operando mediante visitas domiciliarias de personal médico y de enfermería, mientras que la dispersión de pensiones se realizará de manera anticipada, conforme al calendario que será anunciado por el Gobierno Federal.

En cuanto a la posibilidad de nuevas contrataciones, explicó que el programa Salud Casa por Casa tiene cubiertas la mayoría de las plazas destinadas a los servidores de la salud que realizan visitas domiciliarias.

Sin embargo, indicó que continúa el proceso de revisión de perfiles para quienes se registraron en los consultorios del Sistema Universal de Salud, cuya operación estará a cargo de la Secretaría de Salud Federal.

«Toda médica o médico, así como personal de enfermería contratado por el Gobierno Federal, debe contar con cédula profesional; es un requisito indispensable», puntualizó.

Por último, sostuvo que en Tamaulipas se proyecta la instalación de más de 200 consultorios del Sistema Universal de Salud, en los cuales se garantizará la disponibilidad de medicamentos incluidos dentro del catálogo contemplado para los beneficiarios.