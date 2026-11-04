Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Por su destacado desempeño académico, Miriam Jimena Uresti Álvarez, egresada de la carrera de Administración, y Manuel Villanueva Martínez, de Autotrónica, ambos del plantel Victoria del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), recibieron la Medalla al Mérito Académico.

Fernando Arizpe Pedraza, director general del CONALEP Tamaulipas, informó que, a casi 50 años de la creación de la institución, este reconocimiento se otorgó por primera vez y se reconoció a 50 estudiantes provenientes de 42 planteles de 16 estados del país.

Recordó que la convocatoria estableció como requisitos contar con el promedio general final más alto de la carrera técnica a nivel nacional, con un mínimo de 9.8, y no haber reprobado ningún módulo durante la formación académica. También se consideró la participación en concursos, proyectos de innovación, prácticas profesionales, formación dual y actividades de liderazgo y representación institucional.

“Miriam Jimena y Manuel representan el talento y la dedicación de nuestra comunidad estudiantil. Este reconocimiento es resultado de su disciplina y del acompañamiento de sus familias y docentes; su ejemplo inspira a más jóvenes a prepararse y construir un mejor futuro”, enfatizó.

Refirió que la ceremonia nacional fue presidida por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y el director general del Sistema CONALEP, Rodrigo Rojas Navarrete, quienes entregaron esta distinción a egresados con los promedios más altos de la generación 2023-2026.

Compartió que, previo a la ceremonia, ambos egresados tuvieron la oportunidad de saludar al gobernador de Tamaulipas en la capital del país, quien los felicitó por este logro académico y reconoció el esfuerzo y el talento de las y los jóvenes tamaulipecos.

Arizpe Pedraza destacó que estos resultados se enmarcan en el impulso que el mandatario estatal, Américo Villarreal Anaya, le da a la educación mediante la Secretaría de Educación, a cargo de Miguel Ángel Valdez García, con una visión enfocada en fortalecer la preparación académica de la juventud tamaulipeca.